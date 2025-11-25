"Encendidas", el espectáculo de Carbajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

Es un encuentro pensado para conversar sobre esta etapa de la vida. La idea surgió de un libro y luego se transformó también en un exitoso podcast

El sábado 29 de noviembre, las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck regresan a Rosario con "Encendidas" , una experiencia en vivo que busca abrir conversaciones sobre la menopausia, y cómo transitarla, en todos los aspectos que tiene esta etapa clave en la vida de las mujeres.

El encuentro será en La Usina, Jujuy 2844, a partir de las 20. "La idea es acompañarnos, reírnos de nosotros y abanicarnos juntas", dicen las protagonistas de la propuesta.

El libro "Encendidas", de Mariana Carbajal , en el que la periodista propuso "un viaje íntimo por la menopausia" y que fue publicado en 2024 se transformó luego en un exitoso podcast . Carbajal sumó a su colega Ingrid Beck y además del podcast diseñaron juntas esta charla abierta que convoca a mujeres, y por qué no varones, y recorre el país. En septiembre ya habían estado en Rosario y decidieron volver ante la demanda del público local.

Identificadas con el feminismo, las periodistas estrenaron hace poco la segunda temporada de su podcast también con éxito.

"'Encendidas', el libro, fue el puntapié. Lo escribí allá por 2023, 2024, y a partir de la repercusión y del agradecimiento de muchas mujeres que me comentaban que gracias a haberlo leído ya no se sentían tan solas en esto de atravesar la menopausia, consideré que había un temón para seguir hablando. Y la convoqué a Ingrid, quien me había acompañado en la presentación del libro y que le puso ese humor necesario y bastante ruidoso. Se dio buena química entre ambas, y avanzamos", contó Carbajal a La Capital.

La primera etapa del podcast la rompió. Fueron más de 146 mil reproducciones, "un montonazo para un podcast autogestivo", dice Carbajal. El interés que despertó fue el motor para ir por más.

"Encendidas", en su versión en vivo y con público, no es un show, es una charla abierta que se genera a partir de las exposiciones de las dos periodistas. "La idea es pasar un buen momento, porque nos divertimos mucho pero siempre compartiendo información que consideramos valiosa".

La menopausia es una etapa de la vida de las mujeres que ocurre cuando una mujer deja de menstruar, debido a la disminución de los estrógenos. Suele suceder alrededor de los 50 años pero es variable. Hay quienes a los 45 o incluso antes (en forma natural o porque pasaron por algún tratamiento que adelantó el proceso) empiezan a experimentar los primeros síntomas (y todavía están menstruando).

menopausia.jpg La menopausia es una etapa que atraviesan todas las mujeres pero de la que poco se habla. Imagen: Freepick

Sensaciones comunes

La lista de signos de la menopausia es larga. Algunos de los más frecuentes son sofocos diurnos y sofocos nocturnos, problemas para conciliar el sueño, sequedad vaginal, sequedad de la piel, dolores articulares, aumento de peso, pérdida del deseo sexual, cambios en el humor, olvidos.

"Aunque todas las mujeres en algún momento van a pasar por esta etapa, con más o menos signos, el tema siempre fue silenciado. Da vergüenza, no entienden lo que está pasando (ni ellas ni los entornos), incluso sigue pasando, cuando hay mucho más acceso a la información", dijo Carbajal.

"Por eso (por el solo hecho de plantear claramente el tema y compartirlo) la charla que proponemos enriquece. Nosotras no somos ni actrices ni estandaperas sino que abrimos la conversación porque entendemos que quedan muchos espacios sin respuestas en torno a la menopausia, y vamos viendo que se suman personas que se sienten identificadas con lo que decimos. Además nos venimos informando, investigamos y hemos consultado a profesionales de distintas disciplinas para tener más herramientas", comentó la periodista antes de su visita a Rosario.