La Capital | La Ciudad | menopausia

"Encendidas", el espectáculo de Carbajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

Es un encuentro pensado para conversar sobre esta etapa de la vida. La idea surgió de un libro y luego se transformó también en un exitoso podcast

25 de noviembre 2025 · 14:38hs
Las periodistas y escritoras Ingrid Beck y Mariana Carbajal vuelven a Rosario con Encendidas en vivo.

Las periodistas y escritoras Ingrid Beck y Mariana Carbajal vuelven a Rosario con "Encendidas" en vivo.

El sábado 29 de noviembre, las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck regresan a Rosario con "Encendidas", una experiencia en vivo que busca abrir conversaciones sobre la menopausia, y cómo transitarla, en todos los aspectos que tiene esta etapa clave en la vida de las mujeres.

El encuentro será en La Usina, Jujuy 2844, a partir de las 20. "La idea es acompañarnos, reírnos de nosotros y abanicarnos juntas", dicen las protagonistas de la propuesta.

El libro "Encendidas", de Mariana Carbajal, en el que la periodista propuso "un viaje íntimo por la menopausia" y que fue publicado en 2024 se transformó luego en un exitoso podcast. Carbajal sumó a su colega Ingrid Beck y además del podcast diseñaron juntas esta charla abierta que convoca a mujeres, y por qué no varones, y recorre el país. En septiembre ya habían estado en Rosario y decidieron volver ante la demanda del público local.

Identificadas con el feminismo, las periodistas estrenaron hace poco la segunda temporada de su podcast también con éxito.

>>Leer Más: ¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo a las etapas de la vida?

"'Encendidas', el libro, fue el puntapié. Lo escribí allá por 2023, 2024, y a partir de la repercusión y del agradecimiento de muchas mujeres que me comentaban que gracias a haberlo leído ya no se sentían tan solas en esto de atravesar la menopausia, consideré que había un temón para seguir hablando. Y la convoqué a Ingrid, quien me había acompañado en la presentación del libro y que le puso ese humor necesario y bastante ruidoso. Se dio buena química entre ambas, y avanzamos", contó Carbajal a La Capital.

La primera etapa del podcast la rompió. Fueron más de 146 mil reproducciones, "un montonazo para un podcast autogestivo", dice Carbajal. El interés que despertó fue el motor para ir por más.

"Encendidas", en su versión en vivo y con público, no es un show, es una charla abierta que se genera a partir de las exposiciones de las dos periodistas. "La idea es pasar un buen momento, porque nos divertimos mucho pero siempre compartiendo información que consideramos valiosa".

La menopausia es una etapa de la vida de las mujeres que ocurre cuando una mujer deja de menstruar, debido a la disminución de los estrógenos. Suele suceder alrededor de los 50 años pero es variable. Hay quienes a los 45 o incluso antes (en forma natural o porque pasaron por algún tratamiento que adelantó el proceso) empiezan a experimentar los primeros síntomas (y todavía están menstruando).

menopausia.jpg
La menopausia es una etapa que atraviesan todas las mujeres pero de la que poco se habla.

La menopausia es una etapa que atraviesan todas las mujeres pero de la que poco se habla.

Sensaciones comunes

La lista de signos de la menopausia es larga. Algunos de los más frecuentes son sofocos diurnos y sofocos nocturnos, problemas para conciliar el sueño, sequedad vaginal, sequedad de la piel, dolores articulares, aumento de peso, pérdida del deseo sexual, cambios en el humor, olvidos.

"Aunque todas las mujeres en algún momento van a pasar por esta etapa, con más o menos signos, el tema siempre fue silenciado. Da vergüenza, no entienden lo que está pasando (ni ellas ni los entornos), incluso sigue pasando, cuando hay mucho más acceso a la información", dijo Carbajal.

"Por eso (por el solo hecho de plantear claramente el tema y compartirlo) la charla que proponemos enriquece. Nosotras no somos ni actrices ni estandaperas sino que abrimos la conversación porque entendemos que quedan muchos espacios sin respuestas en torno a la menopausia, y vamos viendo que se suman personas que se sienten identificadas con lo que decimos. Además nos venimos informando, investigamos y hemos consultado a profesionales de distintas disciplinas para tener más herramientas", comentó la periodista antes de su visita a Rosario.

Noticias relacionadas
Los autolavados de perros ganan terreno en Rosario

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El Ensamble Municipal de Vientos será uno de los organismos municipales que participe del homenaje a Astor Piazzolla.

Los organismos musicales municipales homenajean a Piazzolla en El Círculo

Desvíos por 25N en Rosario

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Quinchos, salones y áreas verdes. Se podrán transformar las terrazas en Rosario

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Lo último

Renunció Javier Cardini, otro funcionario de Economía tocado por el caso Andis

Renunció Javier Cardini, otro funcionario de Economía tocado por el caso Andis

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Reinaldo Rubén Acosta está preso por matar en Villa G. Gálvez a uno de sus cuatro hermanos, Ramón Rodolfo; y herir a otro, Roberto Rogelio
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo
Policiales

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Ovación
En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol
Ovación

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Policiales
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

La Ciudad
Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Los organismos musicales municipales homenajean a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales homenajean a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Por Facundo Borrego
Economía

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof
Información General

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"