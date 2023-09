Crecen los operativos por maltrato animal: cómo y dónde denunciarlo

perros rescatados.jpg

Labayru admitió un aumento en el número de denuncias "porque la gente se anima más a hacerlas". Y recordó: "No nos olvidemos que desde la pandemia la gente se quedó mucho más en su casa y estuvo más atenta a un montón de cosas que antes pasaban desapercibidas".

"Al brindar nosotros una mayor información a la población, al haber gente dedicada específicamente a la Oficina de Bienestar Animal, que tiene mucha vinculación con las protectoras, entonces empiezan a llegar las denuncias. Eso nos permite a nosotros hacer un mejor trabajo en territorio. En anteriores gestiones no se le daba tanta importancia del tema maltrato animal y nosotros entendimos que sí la tenía".

Respecto al último secuestro producido el viernes pasado, en dos viviendas del barrio Carlos Casado, la titular del área de Control municipal dijo que en ese caso puntual se encontraron cuatro perros raza Shar Pei de edades adultas y tres cachorros de la misma raza de aproximadamente 45 días, dos Beagle adultos, una pareja de raza Yorkshire adulta y un caniche adulto.

"Esa denuncia en particular entró por la Policía Ecológica, quienes vieron que había a la venta cachorritos. Fuimos al lugar, se constató y la propietaria los entregó voluntariamente". Para evitar ese tipo de situaciones, la funcionaria apeló a que la población adoptara animales a través de las protectoras y no recurra a los criaderos clandestinos. "No queremos que haya un comercio con los animales, porque se maltrata a las perras haciéndolas tener cría varias veces. Que se haga por adopción".

Para denunciar casos de maltrato animal se debe llamar al 147 o bien comunicarse con la Oficina de Bienestar Animal (proteccionanimal@rosario.gov.ar)