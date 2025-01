El rechazo al consumo y la explotación de los animales suma activistas en Rosario

Hace 35 que no come animales y adhiere a la nueva tendencia.

Padecimiento de los animales

“Cuando me topé con el concepto, estudiando la materia Antropología Filosófica (en la UNR), fue una especie de quiebre: no es necesario discriminar y explotar a los animales para sobrevivir. Lo mínimo que podemos hacer una vez que se toma conciencia de su padecimiento es no comerlos. Se trata de un cambio moral”, lo define Damián Sánchez. Desde esta perspectiva, no basta con sostener una posición ética sino también acciones políticas concretas contra “la injusticia invisibilizada” que sufren en especial animales en granjas, laboratorios, zoológicos.