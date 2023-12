Uber lanza traslados en moto y cadetería: aumenta la tensión con taxistas

Viajar 15 cuadras por la ciudad puede tener varios precios según la movilidad que se escoja . Desde los 185 pesos de un colectivo, los 1.400 de un remís, 1.100 de un taxi, y 900 pesos de un auto de Uber, además de lo que ayer se agregó: Uber Moto, por 350 pesos. Se trata de una nueva arremetida del sistema no autorizado de viajes en Rosario, que busca ampliar mercados y sumar adherentes desafiando el control municipal: en lo que va del año se remitieron al corralón municipal más de 100 coches que trabajaban con Uber. La pulseada está a la vista: sistemas regulados por el Estado versus tarifa libre y promocionada entre privados.

Expansión

En su movida publicitaria, la aplicación desafió la regulación y fue por más. "La llegada de Uber Moto y Flash Moto en Rosario consolida nuestro compromiso de expansión en todo el país, a través de un ecosistema de movilidad más eficiente e inclusivo y con los mismos estándares de seguridad de Uber", señaló Eli Frías, responsable regional de operaciones de Uber en Argentina, Paraguay y Uruguay a través de un comunicado. Y agregó: “Estas nuevas opciones son más accesibles y a la vez, brindan más oportunidades económicas a quienes elijan ofrecer viajes en moto a través de la app”.

Cada vez que hace un lanzamiento al mercado, Uber busca captar más adhesiones. Para incentivar a que cada vez sean más los socios conductores de moto registrados en la plataforma, Uber ofrecerá promociones especiales vigentes hasta el 30 de enero del año que viene.

Recorrer 15 cuadras en un auto Uber tiene un costo de 900 pesos. El mismo trayecto en Uber Moto (un pasajero a bordo del rodado, además del conductor) sale 350. En el caso de querer enviar sólo un paquete, el Flash Moto también cuesta 350 pesos.

Ahora bien, en un servicio público regulado por el Estado municipal como es el taxi; la tarifa por las mismas 15 cuadras ronda los 1.100 pesos. Y unos 1.400 pesos en remís.

Pero el precio de Uber es oscilante. No es por fichas cada cien metros ni bajada de bandera como el del taxi. Un recorrido con un coche de alquiler regulado cuesta siempre lo mismo por más que llueva o haya un recital, por ejemplo. Uber puede duplicar la tarifa de un taxi en determinadas circunstancias.

"Los argumentos son claros. Uber es ilegal. Trabaja con tarifa dinámica y no plana como marca el reloj de un taxímetro. Con respecto a las motos, tendrán un problema muy grave con relación al traslado de acompañantes. El 70 por ciento de los accidentados que llegan al Heca son motociclistas. El Estado municipal tendrá un enorme gasto y problema. ¿Quién va a controlar? ¿Qué seguro cubre al acompañante? Esto pasa porque faltan controles. Hemos tenido dos marchas de autoconvocados, se hizo mesa de trabajo y no pasó nada. Así no vamos a erradicar la ilegalidad", dijo el referente de la Cámara de Titulares de Taxis (Catiltar), Marcelo Díaz. El dirigente advirtió sobre el gran pulular de coches particulares que trabajan con traslados de personas en horario nocturno y de madrugada. Y también con la tarifa cambiante durante estas horas.

Al corralón

En lo que va de 2023, el municipio ya retiró de circulación y sancionó a más de 230 titulares y choferes de vehículos. En cuantoa la aplicación Uber y otras aplicaciones, ascienden a más de 100 las unidades, lo que representa cerca de la mitad de las sanciones.

En noviembre se dictaron sanciones contra más de 30 infractores. Con la indexación de precios atada al valor del litro de nafta, las multas oscilaron entre los 270.000 y los 375.000 pesos, y entre los 21.000 a 35.000 pesos a los choferes.

Cabe destacar que todas las sanciones a los conductores, además de la sanción pecuniaria, fueron juzgadas con las correspondientes penas accesorias de inhabilitación para conducir por dos meses en adelante. El alcance de esta sanción también es para los titulares, que en el último tiempo también recibieron la inhabilitación temporal por transgredir la norma.

El valor promedio de las sanciones aplicadas durante el año conforme los establecido por el Código de Convivencia Ciudadana va de los 1.300 a los 1.500 UF en razón del análisis de los antecedentes de la persona infractora, más inhabilitaciones para conducir a choferes y titulares de 60 a 180 días.

Promoción

Uber da batalla y va por más. Y ahora lanzó un "gancho" para quienes se registren en la app y comiencen a manejar con Uber Moto y Flash Moto. "Pueden obtener hasta 30.000 pesos adicionales al completar sus primeros 30 viajes, antes del fin de la promoción. A su vez, los socios conductores ya registrados en la app de Uber podrán participar y obtener una ganancia de hasta 33.000 pesos adicionales por cada nuevo socio conductor que inviten y completen 20 viajes dentro del periodo de vigencia de la promo".

Según precisó la empresa, tanto Uber Moto como Flash Moto cuentan con "todas las herramientas de seguridad disponibles en la app de Uber". Como la verificación PIN que permite a los usuarios asegurarse que están en el vehículo correcto, RideCheck, que detecta detenciones anómalas en los viajes, botón de emergencia 911; y soporte 24/7. Además, todos los viajes cuentan con cobertura de Seguros Sura, que incluye responsabilidad civil y accidentes personales.