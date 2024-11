Cinco apps de taxis y tres de remises se inscribieron en el registro municipal: Uber no lo hizo

Ni Uber, ni Didi, ni Maxim se presentaron al registro. Sí lo hizo Cabify , en en versión taxi y versión remise, que ya tenía un marco legal para funcionar, aunque, según taxistas, lo incumplía recurrentemente. También Movi Taxi, Viaja Rosario, Zubo, She Taxi, Viaja Remise y Pedí tu Remís. Todas cumplieron con la presentación de la documentación exigida para funcionar.

“Las cinco aplicaciones de taxis y las tres de remises que tenemos en el registro no solo manifestaron la intención, sino que culminaron el proceso de gestión. Las que no estén hoy es porque no han tenido voluntad de incluirse en todo el marco de la ordenanza", dijo el intendente Pablo Javkin, al momento de presentar las plataformas.