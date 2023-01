Los problemas de importación complican la llegada de colectivos

Con este panorama, ayer fue una jornada de buenas nuevas. Al pie del Monumento a la Bandera, la Intendencia presentó las primeras 15 unidades cero kilómetro correspondientes a las entregas ya anunciadas y de cara a totalizar 57 colectivos para marzo. Seis de los flamantes colectivos fueron a la empresa Movi y 9 a Rosario Bus.

Con un ploteo alusivo al campeonato de Argenitna campeón del Mundial y las imágenes de Lionel Messi y Ángel Di María, el intendente Pablo Javkin habló de un punto de inflexión: “Ahora es el tiempo de recuperar, volver a comprar coches nuevos, poner en práctica lo que el pliego establecía, y corregir algunas cosas que tanto vecinales como organizaciones de discapacidad nos marcaron”, señaló.

De esta forma, la firma estatal tiene programados 7 colectivos más para fines de enero (quizás pueda ser antes) y los últimas hasta completar el total (es decir 7 más) hacia fines de febrero.

Mientras que Rosario Bus debe alcanzar los 37 hacia marzo. “Tendrían que entregarlos en los dos meses que vienen. Quizás se retrasen, no lo sabemos. Está el tema de la importación de vidrios, y de piezas de los acondicionadores de aire, y se evidencian algunos problemas para recolectar los materiales”, admitió una fuente de la concesionaria para agregar: “El cronograma es para febrero y marzo, puede que las carroceras, por la situación del país puedan tener algún faltante; en ese caso se podrían retrasar un poco. Iremos teniendo más certezas a mediados de febrero”, calculó el directivo.

Ambas prestadoras abrieron el paraguas por un tema que les resulta ajeno en su resolución, pero que impacta en los cálculos establecidos para Rosario. Los vaivenes económicos, precios cambiantes de los coches y escasez o faltante de autopartes. Las gestiones para planificar son a diario, en un horizonte complejo.

De todos modos, ayer se ratificó que el objetivo está trazado. “Actualmente la flota de coches es de 645 unidades y tenemos previsto incorporar al inicio del ciclo lectivo, en marzo, 20 unidades de la empresa Movi y 37 de Rosario Bus, logrando así 690 unidades totales”, remarcó Javkin al repasar la recuperación de recorridos de varias líneas luego de la adecuación en pandemia cuando se cortaban solo 26 mil boletos diarios tras una abrupta caída con 450 mil por día. “Tenemos un objetivo claro: llegar a los 410 mil pasajeros diarios”, vaticinó ayer el intendente, para luego agregar: “Este año tiene que ser el de la recuperación del transporte en un nivel de prestación mayor al que teníamos antes de la pandemia”.

El tema no estuvo fuera de agenda. Por el contrario, el titular del Palacio de los Leones insistió en que se saldrá de la emergencia (de hecho no hubo prórroga tras dos años de vigencia que expiró a fin de año) recuperando recorridos, sumando unidades “en un país donde no hay coches ni cubiertas, sumando más unidades eléctricas reconvertidas, aumentando la oferta de servicios e implementando la tarjeta Sube”.

Primer contacto

Ayer por la tarde, Javkin se reunió con Marcelo Torres, el encargado del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube). “Avanzamos en la implementación y los temas a resolver, para no perderle pisada al tema. Venimos bien, y avanzando con todo y con la idea de apuntarle al ciclo escolar”, dijo a La Capital a modo de resumen.

El 5 de diciembre pasado se reanudaron los recorridos de la 112 roja, que complementa a la 112 negra y, para fin de año, volvieron a su recorrido normal las líneas 116, 129, 134, 135 y 129.

Ayer y con la presentación en sociedad de las nuevas unidades (pisos bajos, rampas para el ascenso y descenso de pasajeros y espacios para sillas de ruedas, cochecitos de bebés y chapa Braille para la identificación de la línea) se vieron en los laterales a Messi y Di María alzando la copa del mundo. La 103 llega al barrio que vio nacer Leo, y la 153 a donde nació Fideo, un homenaje en el marco del denominado recorrido mundialista al que se sumará el paseo de los campeones pensado en la proa del Monumento.

Como ya se informó, para el 6 de febrero, volverá a su recorrido previo la línea 130 y 146. Y las líneas 106, 122 roja y 102/144 modificarán una parte de su itinerario. Ahora, la mirada está puesta en marzo, mes proyectado para tener la Sube a bordo de los colectivos rosarinos y el incremento total de las 645 unidades de la actualidad a las 690.

Sin aumento

Justamente, la llegada efectiva de la nueva tarjeta de cancelación (que subsidiará a unos 80 mil usuarios locales, según las primeras estimaciones con reducciones tarifarias de carácter social y para jubilados y beneficiarios de planes sociales de hasta el 55 por ciento del boleto) será sin retoques en los valores del viaje en Rosario.

Esto implica que no habrá aumento en enero. “Ahora se ha dado a nivel nacional una suba que empezará a ser mensual. Nosotros no aplicaremos incrementos mensuales. Tenemos la fórmula trimestral, pero queremos evaluarlo en función de la aplicación de la tarjeta Sube; un cambio de tarifa es muy diferente sin ella. Cuando tengamos bien claro el cronograma de aplicación de la Sube, en el próximo trimestre (que arranca en febrero), seguramente tendremos que ver algún ajuste de tarifa porque el proceso inflacionario es innegable”, subrayó Javkin.

Transición

Cabe recordar que habrá diseñado un plan de transición entre la Sube y la actual Movi, que será progresivo. Mientras se aguardan las nuevas canceladoras (cuyo costo asumirá en su totalidad el gobierno nacional) comenzaron gestiones en Banco Nación Servicios y el Banco Municipal en cuanto a la red de carga de la tarjeta a fin de integrar la información.

“Estamos esperando que se ratifique la ley que establece el criterio de subsidios al transporte que está en el presupuesto nacional y lo que debería ser una solución de fondo, como es una nueva ley federal de transporte que brinde equidad entre quienes vivimos en el interior del país y el área metropolitana de Buenos Aires”, finalizó Javkin.

La provincia aportará $670 millones en subsidios

La provincia adelantará este jueves las partidas de recursos propios para garantizar el cobro de los salarios de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) previsto para mañana.

Fuentes de la Secretaría de Transporte de Santa Fe indicaron que hasta ayer las partidas nacionales de subsidios correspondientes a diciembre todavía no habían llegado y se estima que serán saldadas en las próximas horas. “Por lo pronto, la provincia pagará este jueves lo correspondiente a enero”, señalaron en relación a los 670 millones de pesos de los cuales el 43 por ciento corresponderá a Rosario.

Desde el Palacio de los Leones, otro funcionario indicó: “Aportamos del Fondo Compensador del Transporte paras el sueldo anual complementario que se pagó en dos cuotas. Para el sueldo de diciembre esperamos que entre lo de Nación”, auguró.