Los médicos se defienden: "Si el financiamiento es adecuado se termina el cobro de plus"

El gobierno, a través de Iapos, sancionará a los médicos que cobren plus médico

El gobierno de Santa Fe arremetió fuerte este lunes contra los médicos que cobran plus en sus prestaciones a los afiliados a Iapos y anunció que los pacientes podrán denunciar de manera anónima a los profesionales que incurran en esta práctica ilegal. En respuesta, la Asociación Médica de Rosario salió a defenderse: " Si el financiamiento es adecuado se termina el cobro de un plus", plantearon.

La discusión no es nueva. El cobro de plus por parte de los profesionales es una práctica arraigada que no toma por sorpresa ni al gobierno ni a las entidades médicas. La justificación a la hora del pago extra: el desfasaje en el valor de la orden. Hasta julio, los médicos que atendían por Iapos recibían 6.500 pesos por consulta. Desde la segunda quincena de agosto se elevó a 9.200 pesos y en los próximos meses se prometió llevarlo a 14.000 pesos.