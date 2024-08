Plus médico: qué busca la provincia con una nueva batalla con los prestadores privados

El gobierno avanza en el reparto de recursos con el plus médico

El gobierno provincial sigue en su intento de domar algunas cuestiones del sistema de prestaciones médicas entre las gerenciadoras, sanatorios, afiliados de Iapos y médicos. El Ministerio de Economía envía nuevamente señales sobre el problema de fondo que es la discusión de recursos y financiamiento , y, en ese sentido, avanzó en un tema sensible: el plus médico .

Desde hace meses persiste una tensión entre el gobierno y las empresas de medicina privada quienes reclamaban una suba de aranceles al punto que parte de los prestadores cortaron los servicios por más de un mes para los afiliados al Iapos. El gobierno le descontó servicios no prestados y habilitó una comisión de estudios de costos.

Contra el plus médico: el gobierno compensará a afiliados de Iapos y sancionará a médicos

En julio emergió un conflicto con los anestesistas, quienes comenzaron a exigir a los afiliados un plus para poder ser atendidos aduciendo incumplimientos. El ministro de Economía, Pablo Olivares , que se había puesto al frente del conflicto absorbiendo a Iapos -de alrededor de 600 mil afiliados- y al área de Salud de licencias y carpetas médicas, advirtió con acciones legales y dejó claro que “los anestesiólogos son parte de los recursos humanos de los sanatorios”.

Plus médico en la mira

“Iapos no tiene contrato con ellos, sino que el contrato que realiza la obra social es a través de gerenciadoras que procuran la prestación”. De esa manera exponía a las empresas privadas con los médicos en un nuevo round por los aranceles. Ahora volvió a avanzar en ese sentido con medidas sobre el plus que cobran los médicos, tema más que sensible.