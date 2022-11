Los médicos residentes amenazan con seguir con las medidas de fuerza si no son escuchados

Médicos residentes de Rosario que prestan servicios en efectores de la provincia y la Municipalidad realizaron este jueves un paro de actividades y una marcha por la zona céntrica en reclamo de mejores condiciones laborales y aseguraron que continuarán con las medidas si no tienen respuestas concretas a sus demandas.

Aunque garantizaron las guardias mínimas la medida de fuerza se sintió en los distintos ámbitos.

Los manifestantes se reunieron en la plaza San Martín y se movilizaron con gremios que representan a trabajadores de la salud y que también llevaron sus reclamos.

Residentes del sector privado también participaron de la movilización.

La medida de fuerza estuvo impulsada por la Organización Graduados por el Derecho a la Salud que ya había realizado una multitudinaria marcha el pasado 8 de noviembre durante la que se expusieron distintas demandas: pago de salarios adeudados, aportes jubilatorios, asignaciones, antigüedad y cobro mensual para todos los residentes (ya que algunos reciben la mitad del salario o directamente no cobran), según indicaron desde la organización.

En Rosario, los médicos que realizan la especialidad cumpliendo diversas tareas en servicios públicos y privados, son más de 1.400.

Mariano Iglesias, representante de los médicos residentes destacó durante la movilización: "Seguimos esperando que nos escuchen. Pedimos respuestas al gobierno provincial y municipal, necesitamos que den la cara y de una vez respondan por qué no quieren darnos los derechos que tenemos como trabajadores. No vamos a ceder hasta que no respondan desde la provincia y la municipalidad a nuestras demandas, que son justas".

medicos residentes.jpg

"Somos muy importantes para el sistema de salud y la muestra está que, cuando no ocupamos los puestos, eso se siente y se siente fuerte", exclamó.

En diálogo con La Capital, Iglesias puntualizó: "Es hora de tener guardias acordes, salarios acordes y sobre todo jornadas dignas con horarios que cumplan los reglamentos vigentes" y destacó que "esperamos ser citados para dialogar y solucionar nuestros problemas"

La carta

Los residentes y concurrentes rosarinos elaboraron una carta en la que mencionan las distintas dificultades por las que atraviesan. El escrito, que fue distribuido a los medios de comunicación, señala, entre otros aspectos, que “el sistema de residencias y el sistema de salud en general se encuentra en crisis debido a que los gobiernos, durante décadas, no han tratado con seriedad de mejorar las condiciones laborales, restando derechos en la formación de personal calificado que son la excusa perfecta y mano de obra barata del sistema de salud”.

“Nos exigen al límite nuestra capacidad de resiliencia con guardias de 24, 36 y 48 horas, con sus respectivas jornadas diarias y sin sus descansos posteriores por sueldos paupérrimos en relación a las horas trabajadas, los cuales no se perciben en tiempo y forma. Tampoco generan aportes jubilatorios, obra social, ni aguinaldo”.

“Ni hablar los concurrentes de especialidades como terapia intensiva y/o cardiología, nefrología, gastroenterología, entre otras, que siguen siendo no rentados y trabajan gratis de lunes a viernes con la excusa de formación”, puntualizan los médicos.

residentes graduados.jpg

En otro párrafo hacen referencia al poco interés que generan en los últimos años las residencias (que son optativas) como espacio de formación: “Es triste ver cómo año tras año no se cubren las vacantes de residencias claves y se va perdiendo ese capital humano, ese recurso tan necesario e idóneo por la falta de compromiso y negligencia de las gestiones de turno que no están interiorizadas o que, mejor dicho, muestran indiferencia y falta de compromiso en mejorar nuestra situación y la del conjunto de los y las profesionales”.

“Al finalizar la residencia -agrega el documento- la mayoría debemos entrar como monotributistas, precarizados o trabajadores en negro y estar así durante años para sostener servicios diezmados por años de malas gestiones”.

Contrapunto

Cuando se anunció la nueva medida, Leandro Costantini, subsecretario de Planificación y Fortalecimiento Institucional, donde funciona la Dirección de Residencia de la Salud, señaló a este diario: "Consideramos que se unifican los reclamos cuando no las cosas no son iguales en todos los ámbitos".

"Las demandas se engloban en un reclamo que se origina a nivel nacional. Respecto a los pedidos que se expusieron en la marcha anterior de residentes, nosotros no recibimos un petitorio formal sino que las conocimos a través de los medios", expresó el funcionario.

En el caso de Santa Fe, agregó Costantini, "insistimos con que se conozca que los salarios que se pagan a los residentes son los mejores del país".

Los suelos provinciales rondan los 240 mil pesos (en CABA después de un serio conflicto acordaron este martes un salario de 200 mil pesos). En el sector privado de Rosario se paga aproximadamente la mitad de ese monto.

De hecho, los médicos que trabajan _mientras se forman como especialistas_ reconocen que el mayor problema salarial lo tienen en sanatorios de la parte privada.

"Por supuesto que hay cosas que mejorar _ agregó Costantini_ y estamos trabajando esto en forma permanente. Pero a nivel provincial y de acuerdo a los reclamos que se hacen debemos aclarar que los médicos que se están formando en su especialidad reciben cargas sociales, previsionales y tienen los descansos por guardia que se acordaron, algo que se logró en esta gestión".

Respecto a los ingresantes de octubre, que aún no cobraron sus sueldos, Costanini explicó: "Cuando entran a la residencia saben que hay un proceso administrativo que lleva un tiempo. Ese tiempo antes era de 90 días y nosotros lo acortamos mucho. Hay un compromiso, y esto es un hecho, de que quienes ingresaron el 3 de octubre cobrarán los primeros días de diciembre".

Para Iglesias, de Graduados, "lo que viene diciendo Costantini de que se cumple con las guardias y demás no es así porque el reglamento plantea eso, pero no es lo que sucede en realidad".

En relación al incremento en el pago de las horas de guardias médicas que anunció días pasados la Municipalidad de Rosario, que también tiene a cientos de residentes en el sistema de salud, Iglesias comentó: "A los residentes no se les paga por hora, se les paga una beca y tienen muchísimas horas de trabajo y no por eso se les paga más, tenemos es un sueldo fijo. Eso que se anunció es para el personal de planta".