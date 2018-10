La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia avaló la implementación de la ley de educación sexual integral en las escuelas de la provincia, puesta en debate por grupos religiosos que, como parte de la campaña "#con mis hijos no te metas", ayer realizaron una manifestación en la bajada Sargento Cabral y el río (ver aparte). La titular de la defensoría, Analía Colombo, destacó que los niños tienen derecho a recibir información adecuada sobre su sexualidad y recordó que los estudiantes demandan mayoritariamente recibir más educación sexual en las escuelas.





La Defensoría hizo público un comunicado en donde apoyó la educación sexual integral (ESI) invocando el interés superior del niño como protagonista. "De ESI se habla", es el título del documento que llegó a despachos de funcionarios, legisladores y se distribuyó también en medios de comunicación.

"Como organismo de derechos humanos de niñez y adolescencia consideramos que tenemos la obligación de desarmar una serie de falacias que se instalan como verdades absolutas, porque desinforman, confunden, lastiman y manipulan", señala el escrito y destaca también que una información adecuada sobre sexualidad es, entre otras cosas, la mejor forma de prevenir en los niños situaciones de abuso y violencia sexual.

Dichos y hechos

Para la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, existe "una gran confusión" en el debate iniciado en torno al proyecto de reforma de la ley nacional de educación sexual integral.

Por ejemplo, explicó, no es cierto que se quita a madres y padres el derecho a educar a sus hijos e hijas, por el contrario la ley nacional y la ley provincial de protección integral se centran en el rol de la familia y en el acompañamiento del Estado para que ésta pueda cumplirlo.

Y afirmó que tampoco es cierto que las escuelas públicas de gestión privada confesionales no pueden enseñar según sus valores. "Lo que no pueden hacer es negar derechos ni ocultar información. Pueden decir cuáles son los métodos de anticoncepción avalados por la religión, o qué postura tiene sobre las relaciones sexuales. Pero deben educar en todos los métodos de anticoncepción seguros, trabajar para prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado en la adolescencia y educar en el respeto a la diversidad y la igualdad, conforme lo dice la ley", subrayó.

En medio de "este debate de adultos", hay que poder escuchar las voces de los niños y los adolescentes. Y, en este sentido, destacó que los estudiantes reclaman que la escuela se involucre en estos temas.

Colombo recordó que, de acuerdo al último operativo de evaluación nacional, el 75 por ciento de los alumnos de secundaria de la provincia expresó que la escuela debería enseñar y abordar algunos temas y no lo hace. Entre ellos, el más identificado con el 80 por ciento fue la educación sexual, seguido por el 77 por ciento de violencia de género y otros tipos de violencia.

"Apoyamos la ESI, en primer lugar, porque somos respetuosos de las leyes. Pero además porque consideramos que darles a un niño o un joven la posibilidad de conocer más sobre su cuerpo es trabajar en la prevención de abusos", sostuvo Colombo y destacó que "todos los niños tienen que tener misma oportunidad de conocer sobre su cuerpo, sobre el manejo de su cuerpo, sobre la posibilidad de decir que no, porque somos respetuosos de la libertad de expresión, la libertad cultural y la libertad de conocer y elegir".

La funcionaria recordó las últimas denuncias de acoso que tuvieron como escenario colegios confesionales y destacó que "la educación sexual integral es un derecho que fortalece a los niños" y colabora en la tarea de las personas y organismos que trabajan en la defensa de los derechos de los niños, "para que no sean más víctimas de abusos ni violencias sexuales".