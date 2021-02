En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Díaz remarcó: “El miércoles tuvimos una reunión importante de los referentes del sector de taxis con Pablo Javkin y sus principales colaboradores. Ese día le manifestamos al intendente que se había cumplido el desembarco de la aplicación en Rosario y que ya había automovilistas cumpliendo ese servicio”.

uber.jpg

“En esa misma reunión de trabajo se acordó que al día siguiente empezarían los operativos. Eso se comprobó ayer mismo. Gracias a Dios, el municipio actuó muy bien, y también hay que agradecer por el trabajo que hacen los inspectores de Fiscalización, acompañando a nuestro sector”, agregó.

Asímismo, Díaz reiteró que Uber “trabaja con una precariedad total. El tribunal superior de Gran Bretaña declaró a todos los socios conductores de Uber que eran empleados, que había una relación de dependencia, y que la empresa tiene que pagar una multa millonaria. Uber transgrede todo tipo de normativa. No respetan ninguna ley. No respetan los derechos de los trabajadores y terminan siendo una competencia desleal para los taxistas porque no pagan ningún tributo”.

Uber.mp4 Uno de los vehículos que fueron remitidos al corralón municipal.

“Está bueno que el propio estado se comprometa a respaldarnos para que Uber no ingrese. Esta plataforma no sólo romperá el sistema de taxis y remises, sino también el de los colectivos. Eso ocurrió en varios lugares del mundo. Estamos muy conformes con la reacción del municipio", añadió.

En ese sentido, afirmó: "Tengo entendido que las autoridades también acudirán a la Justicia para denunciar a la aplicación. Los conductores no están registrados, no tienen un certificado de antecedentes penales, no tienen una licencia de conductor para profesionales. Eso conlleva inseguridad para los ciudadanos”.

Al corralón y denuncia

Este jueves fueron detectados dos coches que estaban trabajando para Uber. Sucedió en un operativo en la zona sur. Los automovilistas fueron detectados en e Avenida del Rosario y Lituania y luego fueron trasladados al corralón municipal. Las actas correspondientes se elevarán al Tribunal Municipal de Faltas para que un juez determine las sanciones correspondientes.

Se trató de los primeros vehículos que fueron detectados en Rosario trabajando para la aplicación con sede en Estados Unidos. En tanto, el bloque de concejales del Frente de Todos radicará hoy en la Mesa de Entrada de la Municipalidad una denuncia administrativa ante el Ejecutivo contra las empresas Uber y Maxim.