Los comedores escolares no abrirán durante la noche

El pedido de abrir los comedores escolares durante la noche en algunas escuelas de zonas periféricas de Rosario para paliar las necesidades alimenticias de los alumnos no encontró una respuesta favorable ayer por parte del Ministerio de Educación de Santa Fe. Es que la medida no resulta tan simple debido a que implicaría destinar más presupuesto y crear cargos, ya que para que los mismos pudieran funcionar se debería destinar allí a ecónomos, cocineros y asistentes escolares. No obstante, para los delegados de UPCN que trasladaron la inquietud, aún queda la esperanza de que el nuevo gobierno provincial que asumirá a partir de diciembre pueda cambiar esta situación.

Los asistentes escolares de UPCN mantuvieron ayer un encuentro con la delegada de la Región VI de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, a quien le trasladaron la solicitud de directores que venían percibiendo que los alumnos que están terminando la primaria en el turno noche necesitaban comer un plato caliente.

Es que en las escuelas los comedores abastecen los turnos de la mañana y la tarde, y para el turno noche se dejan raciones frías, que generalmente son sándwiches. Los directores de escuelas como la que funciona en Rouillón y bulevar Seguí habían alertado que sus alumnos necesitaban ingerir otro tipo de alimentos. "Es que la necesidad es muy grande. Muchos de estos chicos, ese sándwich es lo único que comen en todo el día", indicó la coordinadora de los asistentes escolares de UPCN, Cristina Vergara.

Según detalló, en el encuentro de ayer Gallo Ambrosis les comunicó que "abrir comedores escolares en el turno noche implica una importante reforma y requiere la creación de cargos, lo que actualmente es imposible".

"Nosotros entendemos que esta realidad social excede lo que pueda hacer el Ministerio de Educación de la provincia. La funcionaria nos explicó que se reforzó la copa de leche, pero no vio viable los comedores nocturnos", remarcó Vergara.

Además, detalló que se planteó que, de concretarse la medida, habría que brindarles seguridad a quienes saldrían tarde de las escuelas luego de trabajar en los comedores. "Hay que tener en cuenta que son zonas bastante alejadas y los asistentes deben luego regresar a sus hogares", dijo la gremialista.

Gallo Ambrosis, en tanto, indicó que en la reunión se trataron "distintos temas cotidianos" y subrayó que UPCN "propuso independizar un servicio de comedor ya existente" pero no presentó una solicitud "formal" para avanzar al respecto .