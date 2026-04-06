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Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027

La empresa firmó un acuerdo estratégico con Enarsa para reactivar y finalizar el Gasoducto Regional Centro II, una obra de 140 kilómetros

6 de abril 2026 · 06:05hs
Litoral Gas. El gasoducto está compuesto por cañerías de acero de 12 pulgadas.

Litoral Gas. El gasoducto está compuesto por cañerías de acero de 12 pulgadas.

En un paso decisivo para la infraestructura energética de la provincia, Litoral Gas selló un acuerdo con Energía Argentina S.A. (Enarsa), para retomar y poner en funcionamiento el Gasoducto Regional Centro II. El proyecto, que prevé su habilitación definitiva para finales de 2027, promete transformar el mapa productivo y residencial de una de las zonas más dinámicas de Santa Fe.

La firma del convenio, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, establece la transferencia del proyecto a la distribuidora para su concreción y posterior operación. De la ejecución técnica se encargará la UTE (unión temporal de empresas) conformada por TGS y Sacde, quienes tendrán la tarea de finalizar la traza de 140 kilómetros de tuberías de alta presión.

Impacto en la región

Desde Litoral Gas destacaron que la obra no solo representa una mejora en la calidad de vida de los vecinos, sino que se traduce en un motor de competitividad para el sector privado. Según detalló la empresa, el nuevo sistema permitirá conexión residencial a más de 28 mil nuevos hogares que tendrán acceso a la red de gas natural, y un impacto en el desarrollo económico, ya que se ampliará la capacidad de abastecimiento para industrias, pymes y comercios. En cuanto a la movilidad, se reforzará el suministro para estaciones de servicio de GNC.

“Es un paso clave para llegar con nuestra red a miles de nuevos clientes residenciales y acompañar el desarrollo productivo de una de las zonas más dinámicas de la provincia”, destacó Dante Dell’Elce, CEO de Litoral Gas.

>> Leer más: El gobierno nacional autorizó un ajuste del 1% en la tarifa de Litoral Gas

El gasoducto

El gasoducto está compuesto por cañerías de acero de 12 pulgadas y contempla la instalación de 12 estaciones reguladoras de presión a lo largo de su recorrido, que une las localidades de Recreo, Esperanza, Rafaela y Sunchales.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo de Infraestructura 2025-2029 de Litoral Gas. El programa contempla una inversión global de 126.000 millones de pesos, con el objetivo final de beneficiar a 52 mil clientes en 28 localidades de toda su área de concesión.

Con esta obra, Litoral Gas —que actualmente presta servicio a más de 765.000 usuarios en Santa Fe y el norte de Buenos Aires— busca saldar una deuda histórica de infraestructura en el corazón productivo de la provincia

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