La Capital | escuela pública

La escuela pública que nació del sueño de vecinos, y por donde pasó Messi, cumple 40 años

La secundaria Juan Mantovani, de Uriburu al 500, se fundó por el empuje de familias del barrio y ahora se prepara para festejar este viernes su aniversario

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

22 de octubre 2026 · 10:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
La escuela pública que nació del sueño de vecinos, y por donde pasó Messi, cumple 40 años

La escuela pública que nació del sueño de vecinos, y por donde pasó Messi, cumple 40 años

La escuela pública que nació del sueño de vecinos, y por donde pasó Messi, cumple 40 años

A mediados de los años 80, en la zona sur de Rosario había una sola escuela pública donde cursar la secundaria: el Comercial Nº 4, Luis María Drago, que recibía tres veces más inscripciones que las vacantes disponibles para ingresar a primer año. La demanda crecía al ritmo de la expansión de los barrios del sur de la ciudad, pero también de un fenómeno que empezaba a transformar las aulas: cada vez más adolescentes de sectores populares accedían a la educación secundaria. Frente a esa realidad, un grupo de vecinos decidió organizarse para conseguir una nueva escuela para el barrio. Y lo logró. En 1986 abrió sus puertas la Escuela Juan Mantovani, en la misma casona de Uriburu al 500 donde hoy estudian unos 500 jóvenes. Por sus salones pasaron varias generaciones de pibes del barrio, entre ellos un adolescente Lionel Messi, que comenzó allí la secundaria antes de partir rumbo a España.

Cuatro décadas después, aquella conquista de los vecinos sigue en pie y se prepara para festejar su aniversario. Por estos días, todo en la escuela tiene el ritmo de los preparativos de cosas importantes: los alumnos llevan una remera celeste con la inscripción "una escuela, miles de historias" y en los pasillos se cruzan con albañiles y pintores que están terminando de retocar la fachada del edificio histórico.

El estreno de las obras de recuperación del frente de la institución será parte de las actividades que se desarrollarán este viernes en el marco de la celebración del cumpleaños de la escuela que fue declarada institución distinguida de la ciudad. Además, en el jardín de la institución se enterrará una cápsula del tiempo con fotos y relatos de los orígenes de la institución y se invitará a los vecinos a recorrer dos muestras: la primera será un salón ambientado a comienzos de los años 80 cuando la escuela empezó a funcionar, la otra es un anecdotario de sus primeros docentes.

Mientras tanto, los alumnos realizarán una bicicleteada por el barrio. "Nuestra escuela nació de la mente de hombres y mujeres que vieron una necesidad en una creciente demanda de la población de la zona sur de Rosario", destaca la directora Carina Mansilla y señala que el festejo del aniversario tendrá algo de toda esa impronta.

Docentes y alumnos muy recordados

Saturnino De Armas fue un emblemático vecino de la zona sur, comprometido con el crecimiento del barrio. Falleció a fines de 2024, a poco de cumplir 101 años. Saturnino fue además director de la Escuela "Dr. Luis María Drago" por los años 80 y fue quien se puso al frente de la comisión de vecinos de la zona sur para crear una nueva escuela secundaria para el sur rosarino.

En 1984, De Armas realizó una encuesta entre las familias de los alumnos de 7° grado de las escuelas primarias de la zona y creó la Asociación Pro Escuela media de la zona sur con el objetivo de gestionar ante el Ministerio de Educación de Nación la creación de una nueva secundaria. También fue el encargado de buscar un edificio para el funcionamiento del establecimiento y alquilar la casona de Uriburu al 500, construida a inicios del 1900, el mismo lugar donde funciona la escuela actualmente.

El 20 de marzo de 1985, por resolución N°667, el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación crea la Escuela Nacional de Comercio N °5, en la ciudad de Rosario. Y en diciembre de ese mismo año se crea la Asociación Cooperadora del Comercial N ° 5. Después de un arduo trabajo, el 17 de marzo de 1986, la escuela abre sus puertas.

Pero no es sólo el nombre de Saturnino el que por estos días se recuerda entre docentes y alumnos de la escuela. En los 90, en la Mantovani empezó la secundaria Lionel Messi. Asistió apenas un año, antes de emigrar a España para jugar en el Barcelona. En la escuela guardan el recorte de una entrevista que el por siempre capitán de la Selección Argentina brindó al Mono Burgos donde recuerda su paso por el comercial.

"Yo hice primer año de la secundaria en Argentina, en ese momento era octavo grado, en el comercial cinco", cuenta Messi y con risas reconoce que "iba a la escuela, pero era un desastre porque ya sabía que me iba a ir a España". La casa de la familia Messi estaba a la vuelta de la Mantovani y Lionel cursaba en el turno mañana. "Tenía que caminar poco para llegar, pero llegaba siempre tarde", confiesa con picardía y destaca que después retomó la escuela media en España.

Un nombre para la escuela

El nombre de Escuela Nacional de Comercio N° 5 fue el primero que tuvo la escuela, pero a dos años de funcionamiento recibió su nombre actual: Juan Mantovani. La nueva denominación llegó después de un mecanismo participativo en que docentes y alumnos pudieron elegir el nombre de la escuela entre varias propuestas.

Mantovani nació en San Justo, provincia de Santa Fe, el 14 de noviembre de 1898 y falleció en Alemania, en 1961. Fue un educador argentino, profesor de Filosofía de la Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También fue inspector general de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial de la Nación (entre 1932 y 1938) y ministro de Instrucción Pública en Santa Fe, de 1938 a 1941.

Se lo considera una figura central de la renovación del pensamiento pedagógico en Argentina. Su concepción amplia, laica, liberal y humanista, que desplegó en numerosas obras y en la cátedra, alcanzó predominio durante el primer peronismo. Su trabajo hizo énfasis en la educación integral secundaria y la formación juvenil.

Con edificio propio

La década del 90 comenzó bien en la escuela Mantovani. A fines de ese año se recibe la primera promoción del colegio tan deseado por todos. Fueron 85 los adolescentes que recibieron sus diplomas.

Pero esos años fueron también de mucha movilización de la comunidad educativa. El propietario del edificio de Uriburu al 500 pidió el desalojo de la escuela en medio de una serie de inconvenientes que derivaron en un juicio contra el estado nacional. La situación volvió a demandar la movilización de los vecinos, logrando que en marzo de 1993 el Ministerio de Educación compre la construcción de Uriburu 549.

Dos años después, en el marco de la ley federal y del traspaso que se realiza de los colegios secundarios nacionales, la escuela pasó a depender de la provincia y empieza a llamarse Escuela de enseñanza Media N ° 436 Juan Mantovani, como se la conoce actualmente.

Hace diez años, la escuela Juan Mantovani fue declarada institución distinguida de la ciudad por el Concejo Municipal. El reconocimiento hace hincapié en el espíritu comunitario que movilizó la formación del establecimiento educativo.

"Su creación se debe a la necesidad de un mayor número de escuelas medias en la zona sur de la ciudad", destaca la ordenanza y subraya que para acondicionar el edificio educativo "fueron muchos los que participaron, entre ellos padres de futuros alumnos, vecinos y otras instituciones escolares".

También remarca "la trayectoria de la institución educativa y dedicación en pos de la educación en la ciudad de Rosario".

    Las más leídas

    Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

    Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

    Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

    Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

    Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

    Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

    Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

    Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

    Lo último

    Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

    Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

    Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad pero no a libro cerrado

    Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad pero no a libro cerrado"

    Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

    "Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

    Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

    El gobierno provincial ya inició 92 proyectos a partir de un estudio sobre el atraso en infraestructura para lidiar con la lluvia y prevenir inundaciones

    Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo
    Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
    Policiales

    Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

    El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
    Economía

    El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

    Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
    La ciudad

    Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

    Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

    Por Lucas Ameriso
    La Ciudad

    Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

    Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
    Policiales

    Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

    Las más leídas
    Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

    Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

    Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

    Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

    Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

    Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

    Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

    Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

    Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

    Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

    Ovación
    Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana
    Ovación

    Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

    Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

    Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

    En Newells, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

    En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

    En Newells, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

    En Newell's, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

    Policiales
    Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
    Policiales

    Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

    Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

    Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

    Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

    Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

    Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

    Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

    La Ciudad
    Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina
    La Ciudad

    "Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

    Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

    Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

    La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música

    La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

    Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

    Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

    Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras
    Economía

    Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

    La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
    Economía

    La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

    Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
    Información General

    Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

    Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
    La Región

    Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

    Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
    Policiales

    Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

    Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
    Política

    Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

    Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
    Economía

    Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

    León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
    El Mundo

    León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

    Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
    La Ciudad

    Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

    Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
    La Ciudad

    Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

    Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
    Política

    Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas

    Nueva movilización por discapacidad en Rosario: Necesitamos que los pibes estén en las instituciones
    Política

    Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"

    Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

    Por Carina Bazzoni
    La Ciudad

    Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

    Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso
    Política

    Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

    El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta
    La Ciudad

    El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

    El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
    Efemérides

    El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

    Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
    La Región

    Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

    Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
    Policiales

    Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

    Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

    Por Facundo Borrego
    Política

    Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

    Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
    Zoom

    Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual