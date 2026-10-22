La escuela pública que nació del sueño de vecinos, y por donde pasó Messi, cumple 40 años

La secundaria Juan Mantovani, de Uriburu al 500, se fundó por el empuje de familias del barrio y ahora se prepara para festejar este viernes su aniversario

A mediados de los años 80, en la zona sur de Rosario había una sola escuela pública donde cursar la secundaria: el Comercial Nº 4, Luis María Drago, que recibía tres veces más inscripciones que las vacantes disponibles para ingresar a primer año. La demanda crecía al ritmo de la expansión de los barrios del sur de la ciudad, pero también de un fenómeno que empezaba a transformar las aulas: cada vez más adolescentes de sectores populares accedían a la educación secundaria. Frente a esa realidad, un grupo de vecinos decidió organizarse para conseguir una nueva escuela para el barrio. Y lo logró. En 1986 abrió sus puertas la Escuela Juan Mantovani , en la misma casona de Uriburu al 500 donde hoy estudian unos 500 jóvenes. Por sus salones pasaron varias generaciones de pibes del barrio, entre ellos un adolescente Lionel Messi, que comenzó allí la secundaria antes de partir rumbo a España .

Cuatro décadas después, aquella conquista de los vecinos sigue en pie y se prepara para festejar su aniversario. Por estos días, todo en la escuela tiene el ritmo de los preparativos de cosas importantes: los alumnos llevan una remera celeste con la inscripción "una escuela, miles de historias" y en los pasillos se cruzan con albañiles y pintores que están terminando de retocar la fachada del edificio histórico.

El estreno de las obras de recuperación del frente de la institución será parte de las actividades que se desarrollarán este viernes en el marco de la celebración del cumpleaños de la escuela que fue declarada institución distinguida de la ciudad . Además, en el jardín de la institución se enterrará una cápsula del tiempo con fotos y relatos de los orígenes de la institución y se invitará a los vecinos a recorrer dos muestras: la primera será un salón ambientado a comienzos de los años 80 cuando la escuela empezó a funcionar, la otra es un anecdotario de sus primeros docentes.

Mientras tanto, los alumnos realizarán una bicicleteada por el barrio. " Nuestra escuela nació de la mente de hombres y mujeres que vieron una necesidad en una creciente demanda de la población de la zona sur de Rosario ", destaca la directora Carina Mansilla y señala que el festejo del aniversario tendrá algo de toda esa impronta.

Docentes y alumnos muy recordados

Saturnino De Armas fue un emblemático vecino de la zona sur, comprometido con el crecimiento del barrio. Falleció a fines de 2024, a poco de cumplir 101 años. Saturnino fue además director de la Escuela "Dr. Luis María Drago" por los años 80 y fue quien se puso al frente de la comisión de vecinos de la zona sur para crear una nueva escuela secundaria para el sur rosarino.

En 1984, De Armas realizó una encuesta entre las familias de los alumnos de 7° grado de las escuelas primarias de la zona y creó la Asociación Pro Escuela media de la zona sur con el objetivo de gestionar ante el Ministerio de Educación de Nación la creación de una nueva secundaria. También fue el encargado de buscar un edificio para el funcionamiento del establecimiento y alquilar la casona de Uriburu al 500, construida a inicios del 1900, el mismo lugar donde funciona la escuela actualmente.

El 20 de marzo de 1985, por resolución N°667, el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación crea la Escuela Nacional de Comercio N °5, en la ciudad de Rosario. Y en diciembre de ese mismo año se crea la Asociación Cooperadora del Comercial N ° 5. Después de un arduo trabajo, el 17 de marzo de 1986, la escuela abre sus puertas.

Pero no es sólo el nombre de Saturnino el que por estos días se recuerda entre docentes y alumnos de la escuela. En los 90, en la Mantovani empezó la secundaria Lionel Messi. Asistió apenas un año, antes de emigrar a España para jugar en el Barcelona. En la escuela guardan el recorte de una entrevista que el por siempre capitán de la Selección Argentina brindó al Mono Burgos donde recuerda su paso por el comercial.

"Yo hice primer año de la secundaria en Argentina, en ese momento era octavo grado, en el comercial cinco", cuenta Messi y con risas reconoce que "iba a la escuela, pero era un desastre porque ya sabía que me iba a ir a España". La casa de la familia Messi estaba a la vuelta de la Mantovani y Lionel cursaba en el turno mañana. "Tenía que caminar poco para llegar, pero llegaba siempre tarde", confiesa con picardía y destaca que después retomó la escuela media en España.

Un nombre para la escuela

El nombre de Escuela Nacional de Comercio N° 5 fue el primero que tuvo la escuela, pero a dos años de funcionamiento recibió su nombre actual: Juan Mantovani. La nueva denominación llegó después de un mecanismo participativo en que docentes y alumnos pudieron elegir el nombre de la escuela entre varias propuestas.

Mantovani nació en San Justo, provincia de Santa Fe, el 14 de noviembre de 1898 y falleció en Alemania, en 1961. Fue un educador argentino, profesor de Filosofía de la Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También fue inspector general de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial de la Nación (entre 1932 y 1938) y ministro de Instrucción Pública en Santa Fe, de 1938 a 1941.

Se lo considera una figura central de la renovación del pensamiento pedagógico en Argentina. Su concepción amplia, laica, liberal y humanista, que desplegó en numerosas obras y en la cátedra, alcanzó predominio durante el primer peronismo. Su trabajo hizo énfasis en la educación integral secundaria y la formación juvenil.

Con edificio propio

La década del 90 comenzó bien en la escuela Mantovani. A fines de ese año se recibe la primera promoción del colegio tan deseado por todos. Fueron 85 los adolescentes que recibieron sus diplomas.

Pero esos años fueron también de mucha movilización de la comunidad educativa. El propietario del edificio de Uriburu al 500 pidió el desalojo de la escuela en medio de una serie de inconvenientes que derivaron en un juicio contra el estado nacional. La situación volvió a demandar la movilización de los vecinos, logrando que en marzo de 1993 el Ministerio de Educación compre la construcción de Uriburu 549.

Dos años después, en el marco de la ley federal y del traspaso que se realiza de los colegios secundarios nacionales, la escuela pasó a depender de la provincia y empieza a llamarse Escuela de enseñanza Media N ° 436 Juan Mantovani, como se la conoce actualmente.

Hace diez años, la escuela Juan Mantovani fue declarada institución distinguida de la ciudad por el Concejo Municipal. El reconocimiento hace hincapié en el espíritu comunitario que movilizó la formación del establecimiento educativo.

"Su creación se debe a la necesidad de un mayor número de escuelas medias en la zona sur de la ciudad", destaca la ordenanza y subraya que para acondicionar el edificio educativo "fueron muchos los que participaron, entre ellos padres de futuros alumnos, vecinos y otras instituciones escolares".

También remarca "la trayectoria de la institución educativa y dedicación en pos de la educación en la ciudad de Rosario".