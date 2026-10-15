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Los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad aumentan en octubre

La suma dispuesta por el gobierno, basada en la inflación de septiembre, se aplicará a todas las prestaciones por igual

15 de octubre 2026 · 16:06hs
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La suba de los aranceles se aplicará a todas las prestaciones a favor de las personas con Discapacidad por igual. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La suba de los aranceles se aplicará a todas las prestaciones a favor de las personas con Discapacidad por igual. 

El gobierno nacional definió una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad este mes de octubre. El aumento será del 1,9% y se aplicará a todas las prestaciones por igual.

La medida quedó asentada en la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial. El aumento se calculó en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Asimismo, el porcentaje se aplica sobre los valores aprobados en septiembre por la Secretaría Nacional de Discapacidad, que había determinado una suba del 1,7% en función de la inflación de agosto.

El Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas fue el encargado de presentar la actualización, siguiendo con lo establecido en la Ley 27.793. Además, la resolución confirmó el adicional del 20% para las prestaciones brindadas en zonas desfavorables como las provincias patagónicas.

>>Leer más: La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2% y acumula un alza de 23,6% en el año

Cómo quedan las prestaciones con el aumento

En función del aumento, en la categoría A, el Centro de Día de jornada doble pasa de $1.120.292,68 a $1.141.578,24 mientras que la jornada simple aumenta de $595.990,93 a $607.314,75. Por su parte, el Centro Educativo Terapéutico de jornada doble llega a $1.282.346,30 y el de jornada simple, alcanza los $700.319,19.

En la misma categoría, el Hogar Permanente aumenta de $2.107.238,43 a $2.147.275,96, el Hogar con Centro de Día Permanente se ubica en $3.339.059,11 y el Hogar con Centro Educativo Terapéutico Permanente llega a los $3.486.018. La escolaridad primaria de jornada doble se dispone en $1.202.539,53 y la formación laboral de jornada doble, en $1.120.454,43.

Entre las prestaciones de categoría única, la Estimulación Temprana aumenta de $422.231,69 a $430.254,09 y el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar, de $770.043,58 a $784.674,41. En rehabilitación, el módulo integral intensivo se fija en $187.384,64, el simple en $112.713,58 y la internación, en $6.095.819,63.

Por su parte, el valor del transporte pasa de $915,31 a $932,70 por kilómetro y el de la alimentación, de $5.015,63 a $5.110,93.

El incremento del 1,9% también impactará en las categorías B y C. En la categoría B, el Centro de Día de jornada doble se actualiza a $958.872,04 y el Hogar Permanente, a $1.803.138,94. En la categoría C, esas mismas prestaciones suben a $730.131,04 y $1.434.022,22, respectivamente.

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