Leda llega este jueves a Metropolitano para cerrar el año: lo que hay que saber

Un dato a tener en cuenta es que, además de ser el último encuentro de 2023, el encuentro de este jueves será el último en varias semanas. Es que la actividad del grupo Soplo de Dios Viviente, que lidera Leda, se retomará recién en febrero . Durante enero no habrá citas.

Tras los encuentros originales en la iglesia catedral de Rosario y varios meses de actividad en la ex Rural del Parque Independencia, a partir de esta semana, la cita será entonces en el salón Metropolitano. No se trata solo de un cambio de espacio, la convocatoria llega con algunas modificaciones.

El Salón Metropolitano tiene aire acondicionado y acceso a agua potable (puntos de hidratación).

Debido a las características del espacio, se advierte a los fieles que no es necesario concurrir con mucho tiempo de anticipación. Se espera que la disposición del Salón Metropolitano permita un ingreso ordenado y rápido de gente. Los organizadores recalcan que no se podrá acampar cerca del predio, ya que no está permitido. Tampoco se podrán llevar reposeras o sillas como se hacía en el Parque Independencia.