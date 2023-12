Le cortaron el celular y la licencia de conducir por no pagar la cuota alimentaria de su hijo

Ante una deuda alimentaria impaga, el Tribunal Colegiado de Familia N° 7 de Rosario , decidió suspender el servicio de telefonía celular del deudor y la retención de su licencia de conducir, así como también la prohibición de renovarla. Su ex pareja y madre de su hijo lo demandó y el fallo resolvió que se trata de un caso de “violencia económica y patrimonial para la mujer” y que, para el niño significa “un derecho humano fundamental, el derecho a los alimentos”.

En cuanto a la situación inicial, la abogada de la parte litigante, Ruth Ferrer, explicó: “ A principios del año pasado se acercó al estudio una mujer que manifestó haber llegado a un acuerdo con su ex pareja, lo habían hecho judicialmente. Ahí establecieron de común acuerdo el pago de la cuota alimentaria y un índice de ajuste que acompañe”.

Como el pago de los alimentos no se cumplió, decidieron realizar un nuevo pedido donde se condenó al padre deudor a pagar la cuota con aumento en un 70% del salario mínimo, vital y móvil. “Lo que debe primar es el interés superior del menor que tiene derecho a alimentarse. Esta persona no paga absolutamente nada”, manifestó Ferrer.

Ferrer reveló que tuvo casos “donde los padres pidieron ser despedidos de sus trabajos para no pasarle la cuota a sus hijos”. En este marco, visibilizó en muchas audiencias una problemática que tiene que ver con que los padres repiten “yo no le voy a dar plata a mi ex mujer”, y que “en realidad la plata es para alimentar a sus hijos”.

Así como se mostró en el fallo, el incumplimiento de la cuota alimentaria implica también una violencia para la mujer. De esta manera, la abogada indicó: “Se está violentando a la mujer que debe hacer el triple de esfuerzo para poder ser ella misma el sostén de la familia. Al tener que salir a trabajar debe contratar a una niñera para que cuide al niño y una gran parte de los ingresos va destinado al pago de esa niñera”.

Y finalizó: “Entre la justicia y los profesionales tratamos de aportar ideas y lograr de alguna manera poder proponer acciones para que estos padres cumplan con la cuota alimentaria que le corresponde a sus hijos. Acá lo que está en peligro y lo que se trata de proteger es el interés superior del menor y su derecho a ser alimentado”.