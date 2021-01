Las inmobiliarias vienen con baja actividad de alquileres para estudiantes

“Por lo que se movió hasta ahora, fue muy flojo. Estamos en la primera semana de enero, en el medio de algo atípico, pero creo que la diferencia puede estar dada en que se confirme la presencialidad de las clases”, agregó.

El panorama no es el mejor: si bien se mencionó en reiteradas ocasiones, tanto a nivel nacional como provincial, que la idea es comenzar de manera presencial en marzo en los niveles primario y secundario, todavía no se sabe qué pasará con las universidades. Quienes elijan alguna de las universidades que hay en Rosario para estudiar, pueden postergar la búsqueda de un lugar fijo para vivir hasta que se resuelva esta cuestión. La época fuerte que mencionó Ellena se puede trasladar hacia otra parte del año.

Con respecto a eso, el titular de Cadeiros dijo: “Hasta ahora, no se movió la aguja como otros años, algo que entendemos que es por la no resolución respecto de si habrá presencialidad o no en las universidades”.

En tanto, afirmó demanda siempre hay pero que, en esta temporada, “la oferta creció un poquito porque hay más departamentos disponibles”.

Como ejemplo, citó una situación que le ocurre en su inmobiliaria: “En Francia y Córdoba debo tener tres o cuatro departamentos para ofrecer. En otro momento, elegíamos a quién alquilárselo. No está pasando eso ahora”.

Rescisiones

Siempre tomando en cuenta unidades ocupadas por estudiantes, Ellena afirmó que “fue una sangría durante todo el año” el hecho de las rescisiones de contrato por parte de jóvenes que tenían planeado estar cursando y estudiando en Rosario en 2020, algo que no pudo ser ya que la pandemia de coronavirus trastocó todos sus planes.

“A medida que se veía que no volvía la presencialidad, nos devolvían los departamentos. El golpe grande fue en junio y julio, cuando se supo que la presencialidad no iba a volver y ahí devolvieron muchos y se rescindieron muchos contratos, aunque todos los meses había casos de esos”, afirmó.

Como ejemplo de lo atípico que fue el año, Ellena mencionó el caso de una estudiante y su familia que reservó en marzo pero vino a Rosario a buscar las llaves del departamento hace un mes. “Las garantías eran de otra provincia, se firmó el contrato y fue un lío mandar todo certificado. Pagaron todo el año porque apostaron a que su hija siga, porque el año pasado hizo todo de manera virtual”.

A ello, agregó que “muchos deciden que, en caso de que los chicos tengan que venir unos días, se queden en lo de alguien más o se alquilen algo por esos días”. Esto, afirmó, llevó a que se “abran alquiler de camas, de departamentos por día y hoteles que dan habitaciones a menos de lo que vale un departamento por un tiempo determinado”.

En tanto, afirmó que las pocas consultas que se realizan apuntan a las zonas de siempre: las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Económicas y Derecho. Sin embargo, destacó una zona que ya hace algunos años que viene demostrando interés en alza, como lo son las cercanías a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Rosario: “Ya venía subiendo el interés y se sigue manteniendo. Hace cinco años era impensado alquilar un departamento de un dormitorio o monoambiente, y ahora hay”.