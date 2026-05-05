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Inteligencia Artificial y finanzas: por qué el asesoramiento profesional sigue siendo clave

La inteligencia artificial ha ganado protagonismo en el último tiempo en distintas áreas, incluso en la toma de decisiones económicas.

5 de mayo 2026 · 10:32hs
Inteligencia Artificial y finanzas: por qué el asesoramiento profesional sigue siendo clave

Hoy es posible simular escenarios financieros, organizar gastos, analizar ingresos o acceder a respuestas rápidas con solo unos clics. Estas tecnologías representan un avance significativo y pueden ser un primer paso útil para informarse y comprender mejor la propia situación financiera.

Sin embargo, es importante entender qué rol cumplen realmente estas tecnologías. La IA y las apps pueden procesar datos, automatizar tareas y ofrecer análisis preliminares, pero no reemplazan el asesoramiento profesional ni la toma de decisiones responsables, que requieren conocimiento normativo, interpretación contextual y una evaluación personalizada de cada caso.

Las cuestiones contables, impositivas, laborales y financieras no son universales ni automáticas: cada situación presenta particularidades y marcos legales específicos. Una decisión errónea en estas áreas puede derivar en consecuencias económicas y legales.

Es allí donde el criterio humano, la experiencia y la formación de los profesionales en Ciencias Económicas resultan irremplazables. Son ellos quienes pueden interpretar la normativa vigente, anticipar riesgos, evaluar alternativas y acompañar decisiones con responsabilidad profesional y ética.

En este sentido, la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo que, bien utilizada, permite agilizar procesos y mejorar el análisis. No obstante, las decisiones clave continúan requiriendo asesoramiento especializado.

La tecnología ayuda, pero el conocimiento y la responsabilidad profesional siguen siendo irremplazables. Desde el Consejo Profesional y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas se destaca que consultar con un profesional matriculado no solo brinda tranquilidad y respaldo técnico, sino que garantiza que cada decisión esté ajustada a la normativa vigente y a las necesidades reales de cada situación. En un contexto de creciente digitalización, el verdadero valor continúa estando en el conocimiento, la experiencia y el acompañamiento humano.

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