La tormenta de Santa Rosa trajo a Rosario cuatro veces el promedio de lluvia de agosto

Según registros oficiales, desde el sábado se acumularon 137 milímetros de agua en la ciudad. Piden transitar con precaución la ciudad por las secuelas del temporal

1 de septiembre 2025 · 08:46hs
Las pequeñas piedras caídas este lunes marcaron el final de la tormenta de Santa Rosa.

Foto: X/@mercearbu.

Las pequeñas piedras caídas este lunes marcaron el final de la tormenta de Santa Rosa.

La Municipalidad de Rosario ratificó este lunes que la tormenta de Santa Rosa fue de menor a mayor en el último fin de semana. Este lunes a la madrugada cayó granizo y la lluvia se extendió durante un par de horas más, de modo que septiembre comenzó con un panorama complejo en cuanto a la demanda de servicios públicos.

Según explicó el director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, desde el sábado se acumularon 137 milímetros de agua en la ciudad. Las precipitaciones en este período superan el cuádruple de la media histórica de todo el mes de agosto. La media histórica de lluvia de agosto es de 33,5 mm, según le confirmó el observador meteorológico Jorge Fusco a La Capital.

Aunque el tiempo empezó a mejorar antes del amanecer, el funcionario pidió "precaución al transitar la ciudad" por las secuelas del temporal. En diálogo con LT8 recordó que las cuadrillas seguían trabajando para resolver anegamientos, caídas de árboles y otros inconvenientes. El cuadro de situación también es complejo a nivel regional, ya que se mantenían varios cortes de ruta en el Gran Rosario y otros puntos del sur santafesino.

El día después de la tormenta de Santa Rosa

Protección Civil recibió 73 reclamos a través de la línea telefónica 103 como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa. Dentro de esa lista aparecen 30 casos de problemas con cables y columnas que fueron derivados a las empresas encargadas de cada servicio.

Luego del cese de diferentes alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el municipio confirmó un pico de 57 kilómetros por hora en el monitoreo de las ráfagas de viento. Ratner comentó que recibieron 12 denuncias por árboles y ramas caídas, al igual que cinco voladuras.

>> Leer más: Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Por último, el temporal dejó un saldo de 26 pedidos de asistencia por anegamientos en las calles. Si bien la ciudad no zafó de los problemas por la gran cantidad de agua caída, el área más afectada en la provincia fue María Teresa, un pueblo con varias manzanas inundadas a más de 170 kilómetros al sudoeste de Rosario.

De acuerdo al registro de las autoridades locales, el fin de semana no sólo terminó con lluvia abundante. También se produjo mucha actividad eléctrica hasta la madrugada y luego el frío empezó a marcar la cancha en la región.

Granizo, lluvia y descenso de temperatura

Poco antes de la 1.30 de la mañana, en algunos sectores de Rosario cayó granizo. Si bien el fenómeno duró pocos minutos, las piedras de pequeño tamaño fueron un llamado de atención que no pasó inadvertido a la madrugada.

Por segunda vez en menos de dos semanas, la ciclogénesis tuvo efectos significativos en el sur santafesino. El desarrollo de los sistemas de baja presión dio paso a tormentas intensas hasta que el frío hizo pie en la zona.

Después del temporal, la temperatura empezó a bajar y este lunes se registró una sensación térmica de menos de 4 grados a las 8 de la mañana. De acuerdo al pronóstico, la tendencia se acentuará durante el fin de semana, ya que las mínimas probables entre el viernes y el domingo están muy cerca del cero.

