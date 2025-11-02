Un bombero corrió la Maratón La Capital con su equipo completo: "Pesa 12 kilos"

Zoom
Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
La Región
Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos
Política
Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política
Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
La Región
Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales
Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
La Ciudad
Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
Política
Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"
La Ciudad
La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná
La Ciudad
Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
Ovación
Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación
Información General
"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad
Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
Ovación
Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título
Economía
El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
La Ciudad
Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
Economía
Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía
Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre