Un bombero corrió la Maratón La Capital con su equipo completo: "Pesa 12 kilos" Participó del evento con el traje, las botas y el casco reglamentario. Dijo que fue un desafío personal y parte de su entrenamiento como bombero de Rosario 2 de noviembre 2025 · 12:42hs

El bombero que corrió la Maratón La Capital con 12 kilos encima y emocionó a todos

Entre los cientos de atletas que llenaron de color las calles de Rosario este domingo durante la Maratón La Capital, uno destacó por su entrega y compromiso. Vestido con el traje ignífugo, las botas y el casco reglamentario, un bombero decidió correr los kilómetros de la competencia con todo su equipo completo, que pesa alrededor de 12 kilos.

“Yo soy bombero de acá de la ciudad de Rosario”, contó tras cruzar la meta, con una sonrisa que mezclaba cansancio y orgullo. “Era un desafío, parte del entrenamiento, además de una forma de seguir preparándome para ejercer como corresponde la profesión”, agregó, mientras los espectadores lo aplaudían por su entrega.

El corredor explicó que su equipo reglamentario “pesa aproximadamente 12 kilos y lleva el casco que usamos siempre para cualquier tarea”, un detalle que vuelve aún más admirable su participación en una competencia de fondo.

Lejos de buscar un reconocimiento, el bombero dijo que lo vivió como una experiencia distinta dentro de su rutina de entrenamiento: “Es un recorrido céntrico, hermoso, distinto a todo el resto”, resumió.

Su imagen se convirtió en una de las postales más emotivas de la jornada. En el marco de los festejos por un nuevo aniversario del diario, la maratón volvió a reunir a atletas, familias y vecinos, pero también a protagonistas como él, que con su ejemplo recordaron que el esfuerzo y la vocación de servicio también se corren en las calles de Rosario.