Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

Con cielo nublado y entusiasmo, se corrió la cuarta edición de la Maratón La Capital, con recorridos de 6 y 15 kilómetros. Los resultados

La mañana gris de este domingo no detuvo el entusiasmo de los corredores que desde temprano llegaron al Planetario de Rosario para participar de una nueva edición de la Maratón La Capital , una carrera que ya se convirtió en un clásico local y que este año celebra los 158 años del diario más antiguo del país .

El evento, que combina deporte, salud y ciudad , tiene como objetivo celebrar junto a los lectores el aniversario del Decano de la Prensa Argentina , fundado el 15 de noviembre de 1867 , y reafirmar su compromiso con la comunidad rosarina.

A las 8.30 , bajo un cielo cubierto pero con clima ideal para correr, se dio la largada simultánea de los circuitos de 6 y 15 kilómetros , ambos con punto de partida y llegada en avenida La Capital, frente al Planetario.

El recorrido de 6 km incluyó un circuito urbano que atravesó Alem, Córdoba, Laprida, Rioja, Sarmiento, San Lorenzo, Sargento Cabral, Belgrano y Pellegrini , para luego retornar al punto de partida.

En la categoría mujeres, los primeros puestos fueron para: Mercado Virginia, Ciampo Romanela y Mora Valeria. En la masculina, quienes llegaron primeros fueron: Ivo Tapia, Federico Schnaider y Manuel Abanizio.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 10.10.41

En tanto, los participantes de 15 km extendieron su trayecto hacia el norte por avenida Belgrano, Estanislao López y Cándido Carballo, regresando luego por Echeverría hasta Montevideo y Necochea.

Carla Iannarelli, Florencia Garavelli y Daniela Pusillico fueron las tres primeras mujeres en llegar a la meta. En tanto, Salvador Gorosito, Elias Olivera y Luciano Dragi los varones.

La prueba, fiscalizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA), reúne a corredores amateurs y atletas experimentados, con categorías competitivas y recreativas.

Una carrera para todas las edades

La Maratón La Capital está abierta a toda la comunidad. En la categoría de 15 km participan mayores de 17 años, mientras que la prueba de 6 km admite desde los 14 años, con autorización de sus padres.

>>Leer más: La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Como en las ediciones anteriores, cada participante debió presentar su certificado de aptitud física y correr con la remera oficial del evento, requisito obligatorio para la acreditación y la participación.

Durante la jornada se dispusieron puestos de hidratación, frutas y bebidas isotónicas, además de un amplio operativo de seguridad y tránsito coordinado por el municipio.