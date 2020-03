La Secretaría de Salud reforzará el personal en dispensarios y hospitales

La Secretaría de Salud pública del municipio empezó a reforzar personal para las áreas que serán más demandadas conforme avance el contagio por coronavirus. La medida se anunció ayer como parte de una serie de iniciativas que busca perfeccionar el funcionamiento de centros de salud y hospitales. Entre otras, se alistan el desarrollar campañas de vacunación domiciliaria de pacientes de riesgo, destinar espacios específicos y separados para la atención de pacientes febriles o establecer horarios específicos para los controles de mujeres embarazadas o de niños.

"La idea es sumar personal de otros sectores del municipio que puedan contribuir al soporte de las áreas de Salud o de Defensa Civil y, además, incorporar personal en áreas estratégicas", explicó el titular de la Central de Operaciones de Emergencia Sanitaria (Coes), Juan Becerra.

Particularmente se trata de personal de enfermería, mucamas, limpieza, personal médico y kinesiólogos con especialidad en patologías respiratorias para desempeñarse en los centros de salud, guardias de los hospitales, áreas de cuidados críticos y en las ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Muchos de estos profesionales y técnicos ya rindieron los concursos de ingreso al municipio. En base a esos listados, ya se los está convocando para cubrir los nuevos cargos.

Pese a que hasta ayer en la ciudad se había confirmado sólo un caso de coronavirus —que permanece en aislamiento en el Hospital Carrasco en buen estado de salud— y otras 22 personas estaban a la espera de los resultados de los análisis encargados al Instituto Malbrán de Buenos Aires; las consultas al sistema de salud municipal se multiplicaron.

El 107 del Sies recibía hasta el domingo pasado unos 200 llamados diarios. A partir de que el gobierno nacional anunció la suspensión de clases y el cierre de las fronteras hasta fin de mes, las consultas pasaron a 600. En los días siguientes se estabilizaron en un promedio de 450 diarias.

Frenar la curva

El Coes se formó hace un mes y se reúne sistemáticamente varias veces a la semana, dependiendo de los datos epidemiológicos que exhibe no sólo la pandemia por coronavirus, sino también la realidad del dengue. En los últimos días, la central "estuvo casi en un estado de reunión permanente", describe Becerra.

De la central encargada de pensar las estrategias de prevención adecuadas en el ámbito del municipio participan representantes de los efectores de salud, personal de epidemiología, las áreas de farmacia, contabilidad y recursos humanos y las relacionadas con la limpieza y el sostenimiento de los edificios de salud. A su vez, se trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la provincia y con los actores de la salud privada, en la ejecución de protocolos de acción.

En el Coes no sólo se piensan estrategias para el sistema de salud, sino también recomendaciones hacia la población, campañas de comunicación e indicaciones para otras áreas del municipio como, por ejemplo, las medidas a tomar en el transporte público relacionadas con el distanciamiento de los asientos y limpieza de las unidades o la atención en las oficinas públicas.

"Nuestro objetivo central es cuidar al sistema de salud, achatando la curva de infecciones —explica Becerra—. Siempre nos jactamos del buen sistema de salud de la ciudad y la provincia, tanto en lo público como en lo privado, y su historia de trabajo articulado, como se mostró en el 2009 con la gripe A H1N1. Este sistema da respuesta a una determinada demanda de una determinada población con un comportamiento esperable y variable a lo largo del año. Lo que pasa con esta epidemia, según vimos en otros países, es que si la curva de demanda de pacientes que requieren atención por el sistema de salud tiene un crecimiento abrupto, no vamos a poder brindar la atención con la calidad con que lo hacemos habitualmente, con lo cual con la misma oferta o mejorando la oferta, por un lado, y tratando de que esa curva de demanda sea lo más pausada posible, podríamos estar tranquilos".

La idea es que la población se enferme de "a poco" o "en tandas", y también resguardar a quienes no deberían enfermarse, "porque no es lo mismo la mortalidad que tienen los mayores de 80 años (cercana al 16 por ciento) que los menores de 19, donde no hay casos graves registrados".

Compran 50 respiradores

El ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola, confirmó que se comprarán 50 respiradores con ayuda del gobierno nacional. El objetivo es pasar a tener un respirador cada dos pacientes en camas críticas. Parola detalló que Santa Fe tiene 42 casos sospechosos de coronavirus, 22 en Rosario y solo uno confirmado (un joven internado en el hospital Carrasco).