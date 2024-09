La provincia confirmó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro de este jueves

Ahora, Goity confirma que nuevamente se descontará la jornada no trabajada. "Vamos a descontar, transmitimos claridad y transparencia de informar a través de las declaraciones juradas y luego se realizará el no pago del día no trabajado, con un criterio de justicia. Lo tomamos como una definición y como ya lo hemos hecho previamente. El próximo paro será descontado a quienes no vayan a sus puestos de trabajo que vienen siendo una minoría. Me guío por los acatamientos (la provincia informó que solo el 27 por ciento se adhirió el pasado 5 de septiembre) que son pobres a lo que antes era una tradición. Obedece a un sinnúmero de razones, pero todos tenemos que reflexionar en cuales son las formas. Está claro que las últimas medidas de fuerza han sido cada vez menos efectivas. Hay que dar una vuelta de página lo antes posible y ver el futuro", se explayó Goity.