La Libertad Avanza pedirá juicio político a la magistrada que suspendió la ley Penal Juvenil

Sebastián Pareja, titular del partido en la provincia de Buenos Aires, resolvió activar el mecanismo que permitiría la destitución de Marta Elba Pascual

La Libertad Avanza (LLA) bonaerense solicitará el juicio político a la magistrada Marta Elba Pascual , quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en ese distrito , por considerar que su decisión atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Asimismo, indicaron que esa medida "profundiza la situación de impunidad" que padecen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Sebastián Pareja , presidente de LLA bonaerense, encabezará junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para decidir el mecanismo que permita la destitución de la magistrada.

“ Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política . Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, explicó Pareja.

En esa línea, manifestó que "siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes", en referencia al kirchnerismo/peronismo, y resaltó que "también lo hicieron durante la pandemia".

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"Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes", añadió.

Pareja aseguró que una jueza que "actúa como un peón" del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "no cumple con las características básicas" que debe reunir una magistrada debido a que "no puede anteponer una mirada política" respecto de una ley "demandada por la gente" y votada en el Congreso.