Bullrich, preocupada por la "velocidad" de la recuperación económica

La jefa del bloque oficialista en el Senado planteó su inquietud por los beneficios del Rigi y propuso “bajar impuestos para todos”

Patricia Bullrich volvió a introducir matices dentro del oficialismo sobre la marcha de la economía . La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado expresó su preocupación por la “velocidad” de la recuperación y pidió que la reducción de impuestos alcance a todas las empresas , no solamente a las que ingresan en regímenes especiales.

Durante una exposición en la Universidad de San Andrés, Bullrich reivindicó los avances conseguidos por el gobierno de Javier Milei en el ordenamiento de las variables macroeconómicas. Sin embargo, advirtió que esos resultados todavía deben trasladarse con mayor rapidez a la vida cotidiana .

“En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo . Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año próximo sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”, sostuvo la senadora.

La referencia al año próximo le agregó una dimensión electoral al planteo. En la antesala de la disputa presidencial de 2027, en el oficialismo crece la inquietud por el tiempo que puede demandar la transformación de la estabilización en una mejora perceptible de los ingresos, el consumo y la actividad .

Mi total compromiso es lograr que los resultados lleguen más rápido a todos los argentinos. pic.twitter.com/NFofAr7Hqm

La dirigente también cuestionó el alcance limitado de los incentivos fiscales incluidos en herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y el denominado Súper Rigi, que el gobierno impulsa en el Congreso.

“A mí me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al Rigi o Súper Rigi tiene una baja de impuestos”, afirmó. Según planteó, numerosas industrias, comercios y empresas de servicios tecnológicos enfrentan dificultades para competir porque la Argentina todavía mantiene costos elevados.

Las diferencias de Bullrich

No es la primera vez que la exministra de Seguridad Nacional se pronuncia de ese modo. En agosto pasado sostuvo que los cambios deben verse “en cada familia argentina, en cada pyme” y en la economía cotidiana. Luego aseguró que su “total compromiso” es lograr que los resultados lleguen “más rápido a todos los argentinos”.

Las declaraciones de Bullrich se conocen en un contexto en el que Milei viene defendiendo su plan económico y niega la necesidad de introducir cambios.

Consciente de la repercusión de sus palabras, Bullrich evitó discutir la orientación general del plan, pero dejó una advertencia sobre sus tiempos y la distribución de sus beneficios.

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La senadora quedó así en una posición de equilibrio: defendió los logros macroeconómicos, pero reconoció que la paciencia social tiene plazos más cortos que los del programa. Su mensaje apunta a acelerar la recuperación antes de que el esfuerzo económico se transforme en un costo político para el oficialismo.