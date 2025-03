La Justicia de Rosario le prohibió a un padre asistir a la cancha si no se comunica con sus hijos Además, si la situación no se soluciona, se le podrá aplicar una sanción de un día de multa por cada incumplimiento, que podría llegar a $30.500 10 de marzo 2025 · 17:36hs

Foto: Archivo / La Capital. Según explicaron las abogadas de la mamá de los chicos, el padre no se comunicaba regularmente y decidía de manera unilateral cuándo verlos

La Justicia de Rosario determinó que un hombre no podrá asistir a ningún espectáculo deportivo si no establece una comunicación regular con sus hijos de 9 y 12 años. Asimismo, si la situación no se soluciona, se le podrá aplicar una multa por cada día de desentendimiento que podría llegar a los $30.500.

María Gisela Albanesi y Victoria Colombo fueron las abogadas de la mamá de los menores, quien tuvo que recurrir a la justicia al ver que el padre de los chicos no entablaba un vínculo constante con ellos. "Nosotras iniciamos el juicio que ahora tiene una sentencia. El padre jamás se presentó. No contestó a la demanda, no apareció. Esto también fue considerado por la jueza, ya que evidenció su desentendimiento", expresa Colombo en diálogo con La Capital.

En un primer momento, la sentencia estableció un régimen de comunicación obligatorio entre los chicos y su papá. Sin embargo, según relata Colombo, el hombre incumplió aquella determinación. "A veces se comunicaba y otras no. Esto generaba incertidumbre en los niños y graves problemas de organización familiar para la mamá, ya que a veces, por ejemplo, no se enteraba si el papá iba a buscar a los chicos a la escuela o no", explicó la abogada.

De esta manera, y respaldadas en un artículo de Código Civil y Comercial, pidieron a los jueces a tomar medidas para lograr el cumplimiento de la anterior sentencia. "Nosotras sabíamos que el papá es fanático de un club de futbol de la ciudad, que va a la cancha todos los fines de semana y que incluso viaja para verlo. Entonces denunciamos el incumplimiento y solicitamos que se lo intime a cumplir bajo procedimiento de que se le prohíba ingresar a la cancha". Ante esta presentación, la jueza a cargo le comunicó la situación al padre dándole una "oportunidad para que cumpla". Sin embargo, "no contestó y continuó incumpliendo con la sentencia" "Si bien el padre los veía regularmente, él decidía unilateralmente cuándo y de qué modo. Lo que generaba, además de la incertidumbre de los niños que no sabían cuándo veían a su papá y cuándo no, toda la carga de cuidado recaía en la mamá. Tras la sentencia continuó con esta actitud y después directamente los dejó de ver", relató Colombo. En la actualidad, la sentencia, implica que no puede ingresar a espectáculos deportivos en todo el territorio nacional, dentro del marco del programa Tribuna Segura. A su vez, si él incumple nuevamente, se le va a multar por cada día de incumplimiento.