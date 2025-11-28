Ganadería regenerativa: un nuevo enfoque en la forma de producir carne en Argentina Al Norte de Entre Ríos, provincia fitogeográfica del Espinal; la ganadería enfrenta un desafío urgente: cómo producir sin degradar los suelos que los sostienen. Por Marina Picollo 28 de noviembre 2025 · 12:42hs

La erosión, los eventos climáticos como sequías extremas, la pérdida de especies nativas del pastizal, el estancamiento en los índices reproductivos del rodeo; son señales claras de que nuestro modelo de producción debe cambiar. Desde Consultora Regenerativa Agrovicto, promovemos una alternativa posible y necesaria: la ganadería regenerativa, que busca restaurar la salud del suelo, mejorar la productividad, fomentar la regeneración de especies del pastizal nativo y fortalecer la vida de las comunidades rurales. Potenciar las interacciones entre el ambiente, la rentabilidad y el trabajo en equipo.

La propuesta integra principios de base ecológica: trabajar con la naturaleza, no contra ella, sin rescindir rentabilidad sino por el contrario, buscando mejorar los ingresos del productor. Promovemos el uso inteligente de los recursos naturales, recuperando los procesos ecológicos que sustentan la producción. Un suelo con vida —rico en materia orgánica, microorganismos y raíces vivas— es la base de un sistema ganadero rentable, resiliente y sostenible. Se trabaja con tiempos de recuperación (pulsos de pastoreo) de las plantas forrajeras que componen la base de la alimentación del rodeo (pastizales/pasturas).

Acompañamos a productores que trabajan en esquemas extensivos, tanto en campos bajo monte nativo como en sistemas mixtos con pasturas implantadas, demostrando que regenerar es viable en diferentes contextos productivos y que el ganado bovino es un excelente fertilizador natural del suelo. Mediante un manejo planificado del pastoreo, con cargas animales concentradas en períodos calculados y tiempos de descansos, las pasturas, pastizales y los suelos se recuperan, aumentando la infiltración del agua y reduciendo la erosión. Este enfoque permite producir más forraje, mejorar la sanidad animal y reducir los costos de alimentación y fertilización.

Algunas problemáticas comunes como el estancamiento de índices de preñez en rodeos de cría que en promedio en ganadería convencional pueden rondar el 60%, han mejorado durante la transición en un 20% mas. La condición corporal del rodeo, otro dato importante para lograr buenos resultados económicos también tiene cambios positivos, aumentando en 1 punto en determinados rodeos, de una temporada de planificación a otra. Implica un cambio profundo de mirada: dejamos de manejar solo animales para manejar ecosistemas. Observamos el suelo como un organismo vivo, cada decisión —el momento de pastoreo, el tiempo de descanso o el tipo de cobertura— impacta en la salud del agroecosistema.

Desde la Consultora Regenerativa AgroVicto trabajamos para asesorar productores ganaderos que desean transicionar hacia sistemas más sustentables. Ofrecemos planificación forrajera regenerativa, monitoreos a campo y espacios de formación en territorio. Nuestro compromiso es demostrar que la regeneración no es una utopía técnica ni una moda, sino una oportunidad real para mejorar la rentabilidad de los establecimientos ganaderos; una respuesta concreta al cambio climático, una estrategia económica inteligente y una forma de reconectar con la tierra y el ambiente.