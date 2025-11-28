La Capital | FNGA | ganadería

Ganadería regenerativa: un nuevo enfoque en la forma de producir carne en Argentina

Al Norte de Entre Ríos, provincia fitogeográfica del Espinal; la ganadería enfrenta un desafío urgente: cómo producir sin degradar los suelos que los sostienen.

Marina Picollo

Por Marina Picollo

28 de noviembre 2025 · 12:42hs
Ganadería regenerativa: un nuevo enfoque en la forma de producir carne en Argentina

La erosión, los eventos climáticos como sequías extremas, la pérdida de especies nativas del pastizal, el estancamiento en los índices reproductivos del rodeo; son señales claras de que nuestro modelo de producción debe cambiar. Desde Consultora Regenerativa Agrovicto, promovemos una alternativa posible y necesaria: la ganadería regenerativa, que busca restaurar la salud del suelo, mejorar la productividad, fomentar la regeneración de especies del pastizal nativo y fortalecer la vida de las comunidades rurales. Potenciar las interacciones entre el ambiente, la rentabilidad y el trabajo en equipo.

La propuesta integra principios de base ecológica: trabajar con la naturaleza, no contra ella, sin rescindir rentabilidad sino por el contrario, buscando mejorar los ingresos del productor. Promovemos el uso inteligente de los recursos naturales, recuperando los procesos ecológicos que sustentan la producción. Un suelo con vida —rico en materia orgánica, microorganismos y raíces vivas— es la base de un sistema ganadero rentable, resiliente y sostenible. Se trabaja con tiempos de recuperación (pulsos de pastoreo) de las plantas forrajeras que componen la base de la alimentación del rodeo (pastizales/pasturas).

Acompañamos a productores que trabajan en esquemas extensivos, tanto en campos bajo monte nativo como en sistemas mixtos con pasturas implantadas, demostrando que regenerar es viable en diferentes contextos productivos y que el ganado bovino es un excelente fertilizador natural del suelo. Mediante un manejo planificado del pastoreo, con cargas animales concentradas en períodos calculados y tiempos de descansos, las pasturas, pastizales y los suelos se recuperan, aumentando la infiltración del agua y reduciendo la erosión. Este enfoque permite producir más forraje, mejorar la sanidad animal y reducir los costos de alimentación y fertilización.

Algunas problemáticas comunes como el estancamiento de índices de preñez en rodeos de cría que en promedio en ganadería convencional pueden rondar el 60%, han mejorado durante la transición en un 20% mas. La condición corporal del rodeo, otro dato importante para lograr buenos resultados económicos también tiene cambios positivos, aumentando en 1 punto en determinados rodeos, de una temporada de planificación a otra. Implica un cambio profundo de mirada: dejamos de manejar solo animales para manejar ecosistemas. Observamos el suelo como un organismo vivo, cada decisión —el momento de pastoreo, el tiempo de descanso o el tipo de cobertura— impacta en la salud del agroecosistema.

Desde la Consultora Regenerativa AgroVicto trabajamos para asesorar productores ganaderos que desean transicionar hacia sistemas más sustentables. Ofrecemos planificación forrajera regenerativa, monitoreos a campo y espacios de formación en territorio. Nuestro compromiso es demostrar que la regeneración no es una utopía técnica ni una moda, sino una oportunidad real para mejorar la rentabilidad de los establecimientos ganaderos; una respuesta concreta al cambio climático, una estrategia económica inteligente y una forma de reconectar con la tierra y el ambiente.

Noticias relacionadas
los biocombustibles ganan protagonismo en la cop30 de brasil

Los biocombustibles ganan protagonismo en la COP30 de Brasil

Diego Sueiras, Presidente de la FNGA, junto al Alcalde de Londres, Sadiq Khan

La FNGA fortalece su agenda climática internacional en Río de Janeiro

la onu y la cop30, entre las expectativas y soluciones concretas

La ONU y la COP30, entre las expectativas y soluciones concretas

Ver comentarios

Las más leídas

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Lo último

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

El hermano del jefe de Los Monos quedó preso y será imputado la semana próxima por una causa de microtráfico en la zona sur de Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Ovación
Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron
OVACIÓN

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newells del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Fabbiani dijo que salvó a Newell's del descenso y que no sabe por qué lo echaron

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de fuertes amenazas 

Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de "fuertes amenazas" 

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Policiales
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

La Ciudad
La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

¿Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante?

Javkin celebró la autonomía municipal: Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares