La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró constitucional la ordenanza "expensas claras"

Sin embargo, este proyecto aprobado por el Concejo y promulgada por el Ejecutivo local, aunque en agosto del 2022 la Cámara Nº2 en lo Contencioso Administrativo lo declaró "inconstitucional" al argumentar que el municipio "no tiene facultades para legislar en el tema".

Sobre eso, López recordó: “En ese momento las administraciones de consorcios judicializaron la normativa porque no querían ser controladas por el Estado para seguir haciendo sus negocios”.

No obstante, explicó: “La Corte Suprema santafesina remarca que que la Cámara de la Propiedad Horizontal no tiene representación sobre los consorcistas, estamos hablando de 147 personas, más bien son empleados de ellos. Una cosa es estar legitimado y otra es estar representado por un grupo, en este caso la Cámara no tiene ni una ni otra”.

López celebró el fallo del máximo tribunal provincial al respecto para asegurar que “la judicialización significaba un grave retroceso para los inquilinos y consorcistas, ya que se alentaba a que los espacios de mediación sean por fuera de organismos estatales, dándole más poder a las cámaras inmobiliarias y de administraciones y debilitando aún más la posición de inquilinos y pequeños consorcistas ante los sectores comerciales que representan las gremiales empresarias”.

En ese sentido, Norma López reclamó un mayor control a las Administraciones de Consorcio por parte del Municipio. “El fallo del 2022 era a medida de las empresas, desprotegiendo a la ciudadanía ni más ni menos que en el acceso a la vivienda”, puntualizó.

Y remarcó: “El Municipio tiene que buscar la manera de hacerle más sencilla la vida a los rosarinos y rosarinas que alquilan, eso se logra generando legislación como Expensas Claras y garantizando mediaciones entre las partes, donde el Estado sea el garante”.

Reglas claras

Desde la Asociación de Inquilinos Rosario (AIR), Emmanuel Canelli, señaló: “Vemos con muy buenos ojos que haya reglas claras para este tema porque las expensas suelen representar un grave problema y toca a los inquilinos, ya que la gran mayoría vive en propiedades horizontales, los cuales tienen un componente a la hora de abonar”.

Respecto a la ordenanza sancionad en 2016, Canelli sostuvo: “Como inquilinos, siempre nos perjudicó la liquidación de expensas extraordinarias, que son montos no contemplados y suelen ser altos a la hora de solapar gastos, y la ley de alquileres era muy clara en ese sentido en favor de quienes alquilan”.

También repasó que esta ordenanza "expensas claras" era "absolutamente necesaria y que ahora resta derogar el DNU 70/23, que derogó la ley de alquileres, para que esto tome más fuerza".