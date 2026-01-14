Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video El perro fue salvado por los Bomberos Voluntarios tras un llamado de su dueño. Vecinos colaboraron en el operativo que terminó con final feliz 14 de enero 2026 · 13:42hs

Bomberos rescatan a Capitán

El rescate de Capitán, un perro de apenas tres meses, tuvo en vilo a un barrio entero en Villa Gobernador Gálvez y terminó con un final feliz gracias a una rápida intervención y al trabajo conjunto entre vecinos y bomberos voluntarios.

El episodio ocurrió cuando el dueño del animal advirtió que el perro había ingresado en un desagüe pluvial y no lograba salir por sus propios medios. Ante la desesperación por la situación, realizó un llamado de auxilio que activó un operativo de rescate. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el cachorro se encontraba atrapado en un sector de difícil acceso y en serio riesgo, debilitado y cubierto por una sustancia negra y pegajosa, similar al petróleo, producto de la suciedad acumulada en el interior del conducto.

Las tareas demandaron precisión y rapidez. Con extremo cuidado para no lastimar al animal, los efectivos lograron extraerlo del desagüe mientras vecinos del barrio colaboraban acercando elementos y asistiendo en el operativo. Una vez afuera, Capitán fue contenido y limpiado de manera inicial para retirarle los restos de la sustancia que cubría gran parte de su cuerpo.

El cachorro, conocido y muy querido en la cuadra por su carácter travieso, había generado una fuerte preocupación entre quienes lo ven a diario. Capitán ya se encuentra fuera de peligro, recuperándose tras el susto.

El episodio volvió a poner en valor el rol clave de los bomberos voluntarios y la importancia de la participación comunitaria ante situaciones de emergencia. La rápida acción permitió evitar un desenlace trágico y devolvió la tranquilidad a una familia y a todo un barrio que se movilizó para salvar a uno de los suyos.