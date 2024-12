Jubilados volvieron a reclamar por los recortes en medicamentos: "Es una política genocida para nosotros"

"Si había gente cobrando mucha plata y no debía acceder a los medicamentos, se podía resolver de otra forma. Ellos tienen todos los datos” , manifestaron.

Los argumentos que presentan los adultos mayores son claros: “No tenemos medicamentos gratis, somos jubilados con 30 años de aportes. En todo ese tiempo pagamos 100 veces las pastillas que necesitamos. Además, todos los meses nos descuentan Pami de nuestros haberes”, dijo Muro.

>> Leer más: Crónica de otro día agitado en Pami Rosario por el recorte de medicamentos a los jubilados

El próximo 23 de diciembre, a las 11, se realizará un brindis a “pan y agua” en la esquina de Córdoba y San Martín, también denominada por el Concejo Municipal como “Esquina de la dignidad” hace más de diez años. “La actividad es con pan y agua porque así nos está dejando el gobierno de Milei”, apuntaron.

Cuarenta años de lucha

López no tiene pensado claudicar en su postura, algo que se vislumbra en su verborragia y en su historia. Integrante del Frejel y activa en el gremio de docentes universitarios Coad, los surcos en su rostro muestran las huellas de una lucha epistémica en busca de un júbilo digno. Y en cada frase se puede sentir su fuerza, a pesar de sus ochenta y tantos años, más de la mitad de ellos marcados por la militancia.

“Por una ley de 1971 el Pami y el Anses tienen que ser financiados por los jubilados y todo el tiempo la intervienen para sacarnos plata”, apuntó la mujer con su blonda cabellera preparada para la ocasión.

La crisis para los jubilados pega doble. Los haberes de la mayoría de ellos ponen contra las cuerdas la economía del hogar y muchas veces se debe elegir entre qué góndola visitar: si la del supermercado o la de la farmacia. “Cobro 300 mil pesos con el bono y gasto 70 mil en remedios. Hay uno que sale más de 80 mil pesos y Pami me lo daba, pero hace más de un mes que no y no lo puedo comprar”, apuntó López.

Tanto Muro como Laporta tienen gastos de alrededor de 50 mil pesos en medicación, aunque marcaron la diferencia entre la actualización de sus jubilaciones y los precios en los comercios: “Lo nuestro está congelado y algunos remedios crecieron un 200% en el año, otros hasta 300%”.

La manifestación en el cruce de las peatonales no es al azar. Los jubilados la sienten como propia desde que la nombraron "Esquina de la dignidad" en 2013.

Jubilados peatonales 7.12 (1).jpg Mercedes sostiene la invitación el Brindis "Pan y Agua" ante la atenta mirada de Roberto y Jorge Foto: Héctor Rio

Protesta en el Pami

Jubilados y adultos mayores volvieron a concentrarse el pasado miércoles en la puerta de la sede central de Pami Rosario para reclamar la restitución inmediata de la cobertura total de los medicamentos, repudiar el recorte de suministros y tratamientos y exigir un aumento de emergencia para llevar la jubilación mínima a 980 mil pesos, una cifra que dista con los 329.528 pesos de haber mínimo en diciembre, aunque la pensión universal para adultos mayores (Puam) se ubica en 277.470 pesos. El plan de lucha continúa.

"Con la jubilación que tengo es imposible poder comprar la medicación. No llego ni a los 380 mil pesos", aclaró Mónica, presente en la protesta del miércoles. Fue ama de casa, ahora es jubilada y padece osteoporosis desde hace una década. Por esa razón camina con la ayuda de un bastón canadiense, aunque aclaró que debería utilizar otro más al revelar que como tiene cortado un tendón del manguito rotador, no puede utilizarlo para no sobrecargar más peso.

Y señaló que aún no sabe si le van a dar la cobertura total de los cuatro remedios que toma para su patología: "Estoy tomando Fluoxetina, de 20 miligramos; Salbutamol y Seretide para el asma; y Femorel, que es calcio con vitamina D". Cuestionó, además, que esta nueva disposición impulsada por el gobierno nacional "es un desastre".