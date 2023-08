Juan Grabois trató a Sergio Massa de "mentiroso", "tramposo" y "fullero"

"Esto a Massa no se lo preguntan nunca. Nosotros no somos tramposos, no somos fulleros . ¿El va a acompañar? (si gana) . Si responde que sí lo más probable es que me cague porque es un tipo bastante mentiroso y su propio ADN lo va a llevar a decir que no. No es que me gustaría que me acompañe, es su obligación". Las duras palabras contra el ministro de Economía Sergio Massa salieron este miércoles de la boca de uno de los candidatos a presidente por el Frente Unión por la Patria. Se trata de Juan Grabois, quien fue entrevistado en el programa Desiguales de la TV Pública.

En la recta final a las Paso, el dirigente social, abogado de 40 años y contrincante de Massa que resalta que "nunca" habla en off, redobló la apuesta en TN: Dijo "Massa no representa los valores de Unión por la Patria, por eso voy a competir” y se mostró seguro al decir "Voy a ganar yo”.

Entrevista Juan Grabois Rosario.jpg Para el referente social y político Juan Grabois "hay una disociación entre la cultura política popular y gran parte de la dirigencia" del peronismo. Foto: Silvina Salinas / La Capital

"Me nefrega, debe estar acostumbrada a que le sobren cosas y tirarlas", dijo en una oportunidad, y en otra agregó: "Me parece un poco antidemocrático y tácticamente un error. Lo que me dolió de Malena es que diga que los cartoneros no son trabajadores. Así que, si te soy franco, me dolió mucho más eso que lo otro, que me parece una tontera propia de una interna. Todos los votos juntan al mismo frente. Entonces hay una idea de que Massa tiene que ser el candidato más votado para tener chances electorales. Y qué sé yo. Para darte un ejemplo, Jorge Capitanich fue el candidato más votado en las elecciones de Chaco, pero perdió porque los votos juntados de la alianza opositora fueron más".

En más de una entrevista le preguntan por qué en lugar de criticar no compite por fuera del Frente. Y el contesta: "Tenemos una cultura polarizada donde no se ven los matices que hay dentro de cada polo de la contradicción. Yo con Massa tengo más que matices. Lo cual no impide que vea una delimitación entre lo que es Unión por la Patria y lo que es una suerte de 'bolsonarismo' argentino que para mí lo representa Juntos por el Cambio".

Cabe aclarar que el término "fullero" que significa según la Real Academia Española (RAE) "persona que hace fullerías" entendiendo a estas como "trampas y engaños que se cometen en el juego" y "astucia, cautela y arte con que se pretende engañar", había sido empleado por la vicepresidenta Cristina de Kirchner en junio. Ella reapareció tras el cierre de listas en un acto con Massa, donde explicó detalles de la decisión por Massa y la baja de Wado de Pedro.

Algo de historia

Grabois nació en el seno de una familia de clase media de la zona norte del Gran Buenos Aires. Terminó la secundaria en el prestigioso Colegio Godspell de San Isidro. Casado, tiene tres hijos y vive con dos de ellos en Boulogne. Hace días dijo que la familia vive con 200.000 pesos. Fe criticado por muchos asalariados y trabajadores informales.

Y en su oficina de Vicente López recibió esta semana al embajador de los Estados Unidos Marc Stanley. También fue criticado, esta vez por la candidata a presidenta por la izquierda Miriam Bregman, que antes de reunirse con él le hubiera roto el termo que estaba sobre la mesa, en la cabeza. Sin embargo el dirigente social dijo: “Es un pequeño botón de muestra de cómo se defiende la dignidad nacional”.

Su apego a la militancia social le viene de joven. En 2002 fundó junto con otros dirigentes el Movimiento de Trabajadores Excluidos, para darle cauce a la lucha de cartoneros, vendedores ambulantes, pequeños agricultores, obreros de empresas recuperadas y demás trabajadores informales.

Grabois.jpg Juan Grabois recibió en su oficina a Marc Stanley. Foto: Archivo / La Capital.

Grabois fue clave para que en 2005 se sancione la Ley de Basura Cero que formalizó el trabajo de los recicladores.

Es cercano al Papa Francisco, los dirigentes del kirchnerismo empezaron a verlo como un dirigente “necesario”, aun cuando él había sido crítico de los gobiernos de Cristina Kirchner. Ahora mantienen buenas relaciones y no pocos lo señalan como su candidato.

"Gracias a la intervención de la compañera Cristina, que es quien conduce Unión por Patria, nosotros pudimos ser candidatos", dijo.

En 2018 Grabois acompañó a la expresidenta a los tribunales federales denunciando persecución y proscripción. Ese mismo año fundó el Frente Patria Grande para apoyarla políticamente.

En 2019 se unió al Frente de Todos. Y en 2020, el exministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, denunció la usurpación de un campo familiar en la provincia de Entre Ríos y apuntó contra el dirigente social Juan Grabois. Tanto Luis como sus hermanos Sebastián y Juan Diego, y su madre, Leonor Barbero Marcia, fueron procesados por la Justicia tras la denuncia de su hermana, Dolores Etchevehere sobre "administración fraudulenta” de la Sociedad Anónima Entre Ríos. La mujer había dicho que su familia vació el medio "El diario" y dejó a 80 trabajadores en la calle, e inició una causa en 2013. En tanto, Sebastián, saltó a la política de la mano de Javier Milei.

Ahora próximo a las Paso no solo marcó criticas con Massa. Dijo que Unión por la Patria es “una coalición contra la derecha dura” y cargó contra los referentes de la oposición. Tildó a Gerardo Morales de “represor sistemático” y a Patricia Bullrich de “hacer campaña basada en amenazas”. Y remarcó que si pierde por un amplio caudal de votos en la interna sería "darle un cheque en blanco a una persona como Sergio Massa, que no nos demostró aún ser digna de confianza".