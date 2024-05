Javkin recibió la respuesta del Papa Francisco a su carta de agradecimiento

"Muchas gracias por su atenta carta y por el afecto que allí me manifiesta en nombre de los habitantes de la Ciudad de Rosario. Le agradezco su cercanía y las oraciones que ofrece por mí y por la misión pastoral que me fue encomendada", comienza la carta del Papa difundida este lunes por Javkin, fechada el 29 de abril, con el escudo de la Ciudad del Vaticano en el extremo superior izquierdo y membrete de la Secretaría Particular de Su Santidad.