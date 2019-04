Pablo Javkin, el precandidato a intendente de "Arriba Rosario" que competirá en la interna del Frente Progresista, propuso que si es elegido hará eje en solucionar los problemas pequeños y cotidianos de los rosarinos además de trabajar en mejorar y mantener la infraestructura de la ciudad. No quiso entrar en polémica con su competidora Verónica Irizar y dijo que lo que interesa es discutir sobre cómo mejorar los problemas de la gente. Propuso controles fijos que sean conocidos por la gente con la intención de que se respeten las normas.

Respecto a los dichos de Irizar que lo calificó como "partidario del individualismo en la política" dijo que "es un momento complicadísimo del país, de mucha incertidumbre, a veces los asesores de campaña aconsejan determinados temas y polémica para instalar la interna, y la verdad es que no me interesa".

En los estudios de La Ocho, en el programa "Zysman 830", Javkin afirmó: "Me interesaría que el debate de la ciudad vaya por qué mejoramos, no por el marketing o la consigna electoral, porque después la decepción de la gente es mucha".

Además se salió de "la grieta" a la que responsabilizó de que "el país haya perdido 13 años, tenemos el mismo ingreso bruto que en 2007, cualquier variable que se tome muestra eso: que Argentina es un país que no crece, el único país de la región que está en esta situación -el otro es Venezuela-. Es el gran fracaso de la confrontación permanente, incluso nos pasa dentro del Frente, tenemos un montón de cosas nuevas para ofrecer, equipos para mejorar lo que está y la peleo con esas herramientas, a veces en disparidad, pero con solidez", aseguró.

"A la ciudad le falta intensidad de gestión en los temas de cada día, necesitamos solucionar los pequeños reclamos, sellar el pavimento, limpiar las bocas de tormenta, ahora hay una aplicación, pero depende el tema puede ser que tenga un tiempo de espera de 250 días, hay que cambiar eso, jerarquizar áreas técnicas", indicó.

En ese sentido destacó que "el próximo intendente tiene que poner el ojo en eso, en resolver los reclamos cotidianos. Quiero liderar un proceso en el que la ciudad no pierda las cosas buenas que tenemos pero encare los problemas que necesitamos solucionar hacia adelante, hace falta liderazgo, rearmar equipo, falta mucha gente nueva".

"Cambiemos ha sido malo para el país, muy negativo, lo que en marketing electoral funciona después es todo una mentira", dijo

"No tengo dudas de que la segunda gestión de Fein fue mejor que la primera, nosotros hicimos un aporte, y creo que ellos se abrieron más pero hacia el futuro se cierran", apuntó.

Además propuso que los radares y los puestos de control sean fijos para educar a los ciudadanos. "No tengo afán recaudatorio pero sí quiero que no se cometa la infracción, no quiero el radar escondido atrás de una cortinita en la zona de los bares del bajo, pero sí el radar puesto bien visible diciéndote que no vayas a más de 60, porque sino te saco una foto. Con este sistema hay menos multas pero hay más respeto, queremos lograr eso, que se respeten las normas".



"Así, cuando las normas son más respetadas, los infractores quedan más expuestos. Lo que quiero no es engancharte rápido para hacerte la multa, quiero que vayas despacio, entonces propongo que los controles de velocidad y de todo tipo sean fijos", afirmó.

"Hoy falta un liderazgo de impronta en la ciudad, que se arranque por cuestiones básicas, Rosario tiene que discutir su inserción en el mundo de los empleos futuros , los desafíos estratégicos en materia de obra, la proyección de la ciudad, el turismo receptivo, dentro de dos años tenemos un evento deportivo muy importante y presentamos una propuesta para el deporte de alto rendimiento", agregó.

Y reforzó que "en el día a día hay un reclamo de la gente de que esté la cuadrilla funcionando, que esté sellado el pavimento para que no se inunde, el intendente tiene que caminar y armar un sistema de control de obras por WhatsApp".

Javkin criticó a Cambiemos. "Ha sido malo para el país, muy negativo, lo que en marketing electoral funciona después es todo una mentira, y estos 'mejores equipos' se derrumbaron en la cancha como lo vemos a nivel nacional, y lo digo con preocupación, porque todos esperamos que en algún momento Argentina levante".





Sobre sus propuestas para mejorar la seguridad, dijo que "hay una moda que es echarle la culpa a otra jurisdicción". En ese sentido, señaló que "el Municipio puede diferenciar los hechos, es difícil resolver una cadena de narcocriminalidad o una red de ventas de armas, lo que podés es aportar información". "Pero sí el Municipio puede tener una presencia más fuerte para que a la hora de la salida del colegio no le roben el celular a los chicos, o que una mujer no tenga que esperar el colectivo con miedo", especificó.

"Ayer presentamos nuestras diez propuestas en materia de seguridad. A las paradas de colectivo podemos ponerle un equipamiento básico que son alarmas lumínicas y sonoras conectadas con el 911. Hoy tenemos 300 puntos de monitoreo y queremos llevarlos a 1080, ponerle a cada móvil y ambulancia municipal una cámara externa, un monitoreo móvil, no es una inversión extraordinaria", dijo.