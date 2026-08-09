Planazo de domingo: festival de la Pachamama en el parque Independencia

La tradicional celebración reúne música, danza, feria de artesanías y comidas típicas de las comunidades originarias que residen en la ciudad

Este domingo, a partir de las 12, en el parque Independencia se realizará una nueva edición del Festival de la Pachamama . La actividad, que aglutina año a año celebración, identidad y agradecimiento a la Madre Tierra, se celebra junto a integrantes de las comunidades qom, mocoví, kolla, mapuche y quechua que habitan en Rosario.

El festival se desarrollará en la Plaza de los Pueblos Originarios (Av. Eduardo Gallo y Av. Morcillo, frente al Museo Histórico Provincial Julio Marc).

En ese lugar, se llevará a cabo la tradicional ceremonia de agradecimiento a cargo de representantes de las distintas comunidades. En el espacio ritual se preparará el pozo ceremonial para colocar las ofrendas, donde vecinas y vecinos podrán acercar hojas de coca, semillas, alimento s y otros elementos en señal de reciprocidad con la tierra.

La propuesta contará además con la presentación en vivo de Las Voces Tobas, Ballet Sipan, el Taller de Danzas Latinoamericanas del Distrito Sudoeste y el Trío Balbuena-De Luis, junto a músicos invitados .

Además, el público podrá recorrer una feria de artesanías elaboradas mediante técnicas ancestrales y degustar recetas tradicionales de los pueblos kolla, qom y mocoví.

La actividad es organizada por la Dirección de Pueblos Originarios, dependiente de la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos del municipio, junto a la Comisión de Cultura del Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas.