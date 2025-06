Alerta, invierno: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

El frío ya se instaló en el país y habrá temperaturas bajas durante varios meses. En este marco, refuerzan las recomendaciones para prevenir el envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono (CO). Esta sustancia es una enemiga silencia y la causante de que, cada año, un gran número de personas pierda la vida. Como no puede verse ni olerse, hay que prestar mucha atención para asegurarse de no estar respirándolo accidentalmente.