Incendios en las islas: investigadores advierten por una "segunda pandemia de fuego"

El fuego no conoce de jurisdicciones ni de competencias . Más de un millón de hectáreas arrasadas por los incendios en las islas del Delta del Paraná dan cuenta de eso, con condiciones de bajante extrema del río Paraná y una sequía que se prolongó durante tres años . Diversas previsiones marcan un panorama similar hacia el comienzo del año que viene y es por eso que investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) publicaron un informe para marcar la posibilidad de que se vuelva a desarrollar una cantidad suficiente de material combustible como para que se repitan las quemas de los humedales pero, sobre todo, para que las autoridades tomen acciones concretas de prevención.

Si bien la cantidad de biomasa calculada en la actualidad no llega a ser la del período 2020-2022, en el que los incendios arrasaron con cientos de miles de hectáreas, la vuelta de La Niña hacia fin de año , con menos lluvias y una nueva bajante proyectada para el río Paraná , hace que desde la UNR requieran que se tomen “las medidas preventivas del caso”.

Ante esta posibilidad, el estudio resaltó la necesidad de que los gobiernos (Nación, Provincia y Municipio) comiencen a elaborar estrategias para que no se repita una situación como la que ya se vivió entre 2020 y 2022. “¿O veremos una segunda pandemia de fuego?”, se preguntan en las conclusiones del estudio.

Previsión y prevención

“El informe buscó, de alguna manera, verificar qué pasó en la dinámica del humedal y dar cuenta de si esa dinámica podría estar generando una situación de mucha cantidad de combustible, de biomasa seca, que pudiera ser objeto de incendios como los que ya sufrimos”, explicó a La Capital el investigador Néstor Di Leo, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Y agregó: “Como gran parte del humedal estuvo con agua en el verano, no hay una situación de incendios importantes de vegetación. Son todas valoraciones relativas, ahora hay campos con muy poca vegetación, con una cantidad de biomasa que puede ser de intermedia a baja”.

humo incendios islas Los incendios en las islas arrasaron con más de un millón de hectáreas entre 2020 y 2022. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

De todos modos, Di Leo afirmó que las bajas temperaturas en conjunto con la llegada de La Niña colaboran para que los incendios arranquen en la primavera en caso de que no lleguen lluvias de consideración. A eso, se deben sumar las previsiones de una nueva bajante del río Paraná.

“Probablemente no haya consumo por parte del ganado, porque no hay consumo por la crisis económica. La hacienda no sube y con un verano bajo La Niña, es probable que sí se genere una cantidad de biomasa importante con el que podés tener problemas el invierno que viene”, añadió.

El investigador sostuvo que el informe busca que se prevean acciones para no repetir una situación como la que ya se vivió entre 2020 y 2022, con incendios casi constantes: “La idea es ser previsor para que las autoridades no pierdan de vista esto. Que se prepare una base documental de propietarios, alguna policía interjurisdiccional y también pensar, sin apuro y por lo tanto con bajo costo, estructuras de cortafuegos y ordenar el territorio para tener una estrategia”.

Reservas como estrategia de conservación

En mayo, la Municipalidad concluyó el plan de manejo para la reserva municipal Los Tres Cerros. El documento fue presentado a la Legislatura de Entre Ríos para solicitar que se eleve la categoría del territorio a parque natural.

Esto se piensa como una estrategia para conservar diversas zonas, siempre y cuando cumplan con las condiciones necesarias para ello.

En la zona de las islas de Victoria se encuentra la Reserva de Usos Múltiples. El municipio entrerriano aprobó un plan de manejo para regular las actividades permitidas y no permitidas en cerca de 400 mil hectáreas del Delta del Paraná.

legado deliot tres cerros reserva municipal parque natural La confección del plan de manejo de la reserva Los Tres Cerros incluyó el relevamiento de flora y fauna por parte de equipos técnicos de la UNR. Foto: Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

Sin embargo, la complejidad ante los incendios recae en las zonas de difícil acceso y es por eso que se debe poner especial atención en el monitoreo constante del territorio, dijo a este medio la investigadora Graciela Klekailo, directora del Observatorio Ambiental de la UNR. “Los planes de gestión (ante el fuego) dependen de que funcionen todas las pequeñas partes que lo integran”, manifestó.

A modo de ejemplo, citó cómo se desarrolla la tarea en Los Tres Cerros: “Hay una persona, que es el cuidador, que durante toda la semana vive frente a la reserva. Cuando detecta un fuego tiene que iniciar una cadena de comunicaciones que deriva en alguien que vaya a apagarlo. Si esa persona no lo ve, no puede activar el protocolo ante incendios”

Monitoreo constante

No sólo en la reserva municipal hay planes de acción. Parques Nacionales tiene sus propios brigadistas (el territorio se encuentra enmarcado dentro del Parque Nacional Pre-Delta) y, a su vez, también está aprobado el plan de manejo de la Reserva de Usos Múltiples.

Así y todo, la investigadora resaltó que todos los actores involucrados en las islas, precisamente relacionados con las áreas protegidas, deben tener en claro cómo reaccionar ante la aparición del fuego para, justamente, contribuir al monitoreo constante.

“Desde el municipio de Victoria empezaron a trabajar en capacitaciones contra incendios. Fuimos a uno de los talleres, que se hizo en una de las escuelas de la isla. Se aborda cómo son los fuegos, cómo resolver en un primer momento y a quién hay que llamar para saber, ante la mínima detección, cómo se puede iniciar la acción”, comentó.

2022-09-19 incendios islas by_CMutti 78579360.jpg El monitoreo constante es crucial para saber qué hacer ante la aparición cualquier fuego en las islas. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Si bien hay un protocolo necesario para estos casos, Klekailo remarcó que “todos los que tengan terrenos en esa zona, se tienen que adaptar al plan de manejo. Y el fuego no es una herramienta de manejo”.

El trabajo interjurisdiccional entre Santa Fe y Entre Ríos es clave para prevenir situaciones como las que vivió la provincia, sobre todo Rosario y localidades hacia el sur, entre 2020 y 2022 con los incendios en las islas.

La posibilidad de conformar una brigada interjurisdiccional acortaría tiempos de respuesta pensando, justamente, en las posibilidades de acceso ante eventuales incendios en determinadas zonas y para no perder tiempo en ver a qué provincia le corresponde responder ante un siniestro. El fuego no conoce de jurisdicciones.

Convenios necesarios

Para pensar en la conformación de equipos interjurisdiccionales hacen falta convenios entre las provincias, explicó el secretario de Política Ambiental de la UNR, Matías De Bueno,

Este lunes, los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos se comprometieron a coordinar acciones para el control de fuego en las islas tras una reunión entre el Ministerio de Ambiente santafesino y la Secretaría de Ambiente entrerriana, entre otras reparticiones.

Las primeras acciones apuntarán, según indicó el ministro Enrique Estévez, a elaborar protocolos y capacitar recursos humanos ante la llegada de La Niña hacia fin de año.

Al respecto, De Bueno dijo: “Debe haber acuerdos necesarios, que se pueden dar en el marco del Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná). En materia de seguridad ambiental se puede trabajar ampliamente, con una fuerza de seguridad interjurisdiccional que tenga la capacidad para actuar en territorio sin tener que andar viendo a quién corresponde”.

brigadistas.jpg En julio del 2020, brigadistas de todo el país llegaron a Rosario para enfrentar los incendios en las islas frente a la ciudad. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

A su vez, mencionó que la generación de cortafuegos y la implementación efectiva de planes de manejo son herramientas de prevención que funcionan para “atacar el fuego de antemano porque cuando pasó, estamos todos corriendo y nadie tiene información”.

Por su parte, remarcó la necesidad de que constituya un fuero ambiental en la Justicia y que el gobierno provincial reglamente la ley de humedales santafesina, sancionada en 2019 pero jamás puesta en marcha.

“Es la primera ley de humedales de una jurisdicción local que existió en el país. Desde la Provincia nos dijeron que están viendo en qué estado se encuentra el trámite”, señaló.