Incendios en las islas: el humo volvió a sentirse sobre la costa central y zona norte de Rosario

Los niveles alrededor de las 9 superaron los 100 microgramos de partículas PM2.5 por metro cúbico de aire, dañinas a la población sensible.

Pese a que no fue como en otras oportunidades cuando la ciudad amaneció cubierta de esa espesa niebla provocada por el humo suspendido en el aire, el olor a humo se percibió en el norte de Rosario y llegó al menos hasta la costa central, donde los niveles registrados no fueron menores. Así lo reflejaron las mediciones realizadas por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT, en colaboración con la integrante de la plataforma Estudios Ambientales y Sostenibilidad de la UNR, Adriana Ipiña Hernández, al constatar valores superiores a los 100 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 alrededor de las 9, lo cual equivale a un guarismo al límite de consecuencias dañinas para la población sensible (101 a 150).