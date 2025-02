Fuerte incendio en una vivienda en barrio Ludueña con "inminente peligro de derrumbe"

Roger confirmó a La Capital que el fuego no tiene peligro de propagación a viviendas linderas. Y aunque no está controlado sí se encuentra circunscripto, es decir, que hay fuego dentro de la casa "pero no avanza", aclaró. Los bomberos se enfrentaron a altas temperaturas que complejizaron las tareas. Como medida de prevención se hizo presente una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), aunque no hubo personas afectas por el fuego o el humo.