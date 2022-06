Importante reconocimiento al radiólogo rosarino Claudio Bonini

"No hay área de la medicina en la que los radiólogos no estemos presentes", señaló el especialista a La Capital.

Bonini llegó desde La Plata a Rosario siendo muy joven, ya con experiencia en el manejo de aparatología convencional y nuevas tecnologías pero fue en esta ciudad donde desarrolló ampliamente su tarea.

Es actualmente el director médico de la Clínica de Tomografía de Grupo Oroño (conocida como Oroño 1515) y otras instituciones del mismo grupo ligadas al diagnóstico por imágenes.

Ahora deberá cumplir una labor ardua que implica, sumar a sus actividades cotidianas (prácticas y de formación continua), la coordinación de una entidad internacional (CIR) que tiene como misión principal fomentar la educación y fortalecer los aspectos científicos de cientos de radiólogos de toda Iberoamérica.

bonini.jpg

"Es una de las especialidades con mayor crecimiento y proyección pero lo cierto es que tenemos realidades muy diferentes de acuerdo a cada país e incluso dentro de los mismos países: no es igual el acceso en las grandes ciudades que en poblaciones pequeñas y nosotros tenemos que promover la educación, el conocimiento de los profesionales y también encontrar caminos para que de un modo u otro los avances en imágenes lleguen a la mayor cantidad de lugares posibles", señaló Bonini.

El experto destacó las posibilidades que se le presentaron cuando llegó a Rosario, a Grupo Oroño, donde el procesamiento y análisis de las imágenes siempre ha tenido un papel preponderante. "No puedo dejar de señalar que Roberto L. Villavicencio me abrió las puertas, me dio su respaldo, es una guía permanente que también me dio libertad y confianza para desplegar mi tarea y la de todo un equipo enorme de especialistas y subespecialistas".

El área de imágenes que coordina Bonini tiene más de 120 médicos y técnicos.

Respecto a los desafíos de su profesión en la actualidad, Bonini comentó: "La seguridad en el diagnóstico a través de las imágenes, y el contacto permanente con los médicos tratantes es algo que se fue consolidando, pero debemos seguir sosteniendo lo logrado, y creciendo, porque los avances son tan grandes que no podemos quedarnos un día sin aprender y sin trasladar esos conocimientos en beneficio de los pacientes".

Radiografías, ecografías, imágenes provenientes de tomógrafos, resonadores, de la denominada PET (tomografía por emisión de positrones) aportan datos, claridad y también abren discusiones en los equipos médicos "que nos permiten crecer, mejorar, ser más eficaces en el manejo de todas las enfermedades".

"Es impensado que una persona ingrese a un quirófano a operarse, por la causa que fuere, y que no cuente con una imagen. La mirada del médico es clave como lo es el respaldo que brinda esa imagen", reflexionó Bonini.

"Trabajamos en forma constante con todos los profesionales, nos llaman, nos consultan, evaluamos juntos la información que tenemos. Creo que el radiólogo tiene un lugar que antes no era tan visible ni dentro de las instituciones ni para la gente", agregó Bonini.

Bonini, que es además conferencista, que ha publicado numerosos trabajos y ha sido presidente de distintas entidades nacionales e internacionales, lo que le permitió llegar ahora a la presidencia de la CIR, tiene por delante un nuevo reto: "Esta entidad que nuclea a todos los países desde Canadá a Argentina y también a España y Portugal busca elevar la calidad médica, técnica, científica y humana de la práctica profesional, cotidiana y a futuro de los especialistas. Como argentino, y desarrollando mi tarea desde Rosario, me llena de orgullo poder llevar adelante este desafío porque muestra con claridad la importancia que tiene la especialidad en nuestro país que aun con muchas dificultades sobresale en este campo de la medicina".