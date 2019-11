La Fiscalía de Homicidios Culposos confirmó que la mujer que falleció esta mañana al ser atropellada por un camión en la intersección de Uriburu y San Martín fue identificada como Luisa Rosa Demaría, de 78 años.

El hecho se produjo alrededor de las 9, cuando un camión que transportaba papas y pertenece a la empresa Transporte Oscar, de Arroyo Seco, atropelló a la mujer, que cruzaba por la senda peatonal y le causó graves heridas que le provocaron la muerte.

El fiscal Walter Jurado, de la Unidad de Homicidios Culposos, solicitó la intervención del Gabinete Accidentológico para la realización de una pericia planimétrica, levantamiento de rastros, toma de testimonios y relevamiento de cámaras.

El conductor del camión Fiat Iveco que embistió a la mujer -Oscar I., de 61 años-, fue demorado y se le formó una causa por homicidio culposo.

siniestro SM Uriburu33.jpg

Entre las medidas dispuestas por la Fiscalía se trataba de determinar si el camión tenía el paso habilitado por el semáforo en el momento de producirse el siniestro.

"Una cliente entró llorando y dijo que atropellaron a una señora -que aparentemente se dirigía al Pami a realizar algunos trámites-. No sabemos si no vio el semáforo o si el camión venía a gran velocidad y fue imprudente; no lo vimos", dijo una comerciante de la cuadra en declaraciones radiales.

"Acá hay accidente casi siempre, no hay un horario estipulado para decir si hay más o menos gente. Pero en esta esquina esto se ve siempre, es la inconsciencia para manejar", se quejó otro comerciante.