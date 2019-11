Una mujer de 79 años que cruzaba por la senda peatonal fue atropellada por un camión y murió. El siniestro vial se registró esta mañana en la esquina de Uriburu y San Martín, en la zona sur de la ciudad, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

El siniestro vial se registró alrededor de las 9.30 por causas que están siendo investigadas. La víctima fue arrollada por las ruedas del transporte de carga. El tránsito por Uriburu fue cortado hasta tanto el cadáver fuer retirado del lugar.

El camión pertenece a la empresa Transporte Oscar, oriunda de Arroyo Seco y estaba cargado con papas. El conductor del vehículo fue demorado por la policía.

También fuentes policiales señalaron que el semáforo de la intersección estaba en funcionamiento.

"Una cliente entró llorando y dijo que atropellaron a una señora -que aparentemente se dirigía al Pami a realizar algunos trámites-. No sabemos si no vio el semáforo o si el camión venía a gran velocidad y fue imprudente; no lo vimos", dijo una comerciante de la cuadra en declaraciones radiales.

"Acá hay accidente casi siempre, no hay un horario estipulado para decir si hay más o menos gente. Pero en esta esquina esto se ve siempre, es la inconsciencia para manejar", se quejó otro comerciante.