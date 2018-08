A fin de plantear federalmente la defensa del llamado fondo sojero , al cual la provincia aporta muchísimo, el gobierno santafesino reunió a intendentes y presidentes comunales de todos los partidos para resolver en conjunto como se enfrentará la baja del mismo. Entre hoy y mañana el Ejecutivo santafesino elevará el borrador de un documento a los integrantes de la comisión paritaria para rechazar el DNU presidencial por el cual se eliminó el Fondo Federal Solidario.

En ello concluyó ayer la reunión técnica convocada por la Casa Gris en Centro Cultural Provincial de la capital santafesina. Casi dos centenares de intendentes y presidentes comunales de todos los partidos escucharon las explicaciones dadas desde el escenario por los ministros de Gobierno y Economía, Pablo Farías y Gonzalo Saglione, respectivamente, y el subsecretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres. El gobernador Miguel Lifschitz no estuvo presente, tampoco el intendente santafesino, José Corral. Sí estuvo la jefa del Ejecutivo rosarino, Mónica Fein. "Pedir confianza a inversores extranjeros y demostrar que no podemos tener confianza los municipios con el gobierno nacional habla de un problema de gobernabilidad en Argentina", sostuvo la intendenta.

Fein le dijo a La Capital que la intención es "volver atrás el DNU porque es lo correcto y si alguien aprobó un presupuesto, es irracional que a mitad de año se cambien las reglas de juego".

"Tanto hemos hablado en este país de reglas de juego y ahora estamos en la mitad de año, yo tengo obras licitadas y el gobierno nacional decide retirar los recursos. No es serio", se quejó la intendenta, además de insistir en que "no se le puede pedir confianza a inversiones extranjeros si no generamos confianza entre nosotros. Yo necesito tener confianza en que el gobierno nacional no me va a cambiar las reglas todos los meses. Así que en primer lugar tengo expectativas de que recapacite y que lo discuta en todo caso el año que viene pero que para este restituya el fondo o lo reemplace pero no nos deje a los municipios sin los recursos que teníamos comprometidos".