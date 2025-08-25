La Capital | Zoom | Woody Allen

Woody Allen participó de un festival ruso y Ucrania se sintió "insultada"

El cineasta le aclaró al Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano que está en contra de Putin, pero pidió no "cortar las conversaciones artísticas"

25 de agosto 2025 · 22:36hs
Woody Allen participó de un festival ruso y Ucrania se sintió insultada

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania condenó "enérgicamente" a Woody Allen por hablar virtualmente en un festival de cine ruso durante el fin de semana, calificando su participación en el evento como “una vergüenza y un insulto” a las víctimas de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Según los medios rusos, el cineasta habló el domingo en la Semana Internacional del Cine de Moscú a través de videoconferencia. Esta aparición lo puso en la vereda de enfrente de la mayoría en Hollywood, que apoyó la causa de Ucrania durante los tres años y medio de guerra de Rusia, con reconocidos actores colaborando con la recaudación de fondos y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participando virtualmente en los Globos de Oro y los Grammy.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal rusa mostraron a Woody Allen dirigiéndose a una sala abarrotada, con el director de cine pro-Kremlin Fyodor Bondarchuk moderando la sesión. Informes de medios rusos citaron al director neoyorquino diciendo que siempre le gustó el cine ruso, recordando sus viajes pasados a Rusia y la Unión Soviética, y hablando sobre lo que haría si recibiera una propuesta para dirigir una película en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo en un comunicado que “condena enérgicamente” la participación de Woody Allen en el festival, que “reúne a partidarios y portavoces de Putin”. Lo calificó como “una vergüenza y un insulto a las víctimas entre los actores y cineastas ucranianos que han sido asesinados o heridos por criminales de guerra rusos”, agregando que “está deliberadamente haciendo la vista gorda ante las atrocidades que Rusia ha estado cometiendo en Ucrania”.

Críticas a Putin

Woody Allen, mientras tanto, cuestionó a Putin y denunció la invasión, pero pidió que continúe el intercambio cultural.

“Creo firmemente que Vladimir Putin está totalmente equivocado, la guerra que ha causado es espantosa. Pero, independientemente de lo que hayan hecho los políticos, no creo que cortar las conversaciones artísticas sea nunca una buena manera de ayudar”, enfatizó en un comunicado.

El sitio web del festival, que se extiende hasta el miércoles, presentó al cineasta estadounidense como uno de sus protagonistas, junto con el director de cine serbio Emir Kusturica y el actor hawaiano Mark Dacascos. La Semana Internacional del Cine de Moscú es un festival nuevo, celebrado por primera vez en la capital rusa en agosto de 2024. Es independiente del Festival Internacional de Cine de Moscú, que en 2022 fue despojado de su acreditación de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine tras la invasión de Ucrania.

Kusturica jamás se pronunció en contra del presidente ruso, incluso después de la invasión. A principios de este año recibió un premio de Putin y asistió a un desfile militar en Moscú.

