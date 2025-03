Palacio de los Leones: el edificio municipal tiene dos misterios sin resolver en su historia

"Hubo toda una serie de problemas administrativos, de las escrituras, algunos terrenos los donó las provincia y otras porciones estaban ocupadas, eran de propiedad particular, y tuvieron que hacer trámites para comprar o expropiar. También se caían las licitaciones, no siempre se cumplía con los pagos a los contratistas entonces se iban y tenían que licitar un nuevo contratista. Además, el contexto de esos treinta años fueron de terror: hubo pestes, huelgas, revoluciones, declaraciones de estado de sitio e intervenciones provinciales", explica la historiadora Alicia Megías en diálogo con La Capital.

Megías realizó una investigación para el Museo de la Ciudad “Wladimir Mikielievich” en el marco de una puesta de valor histórico del edificio sede del Ejecutivo. En sus indagaciones en los diversos archivos hubo dos datos que no pudo encontrar: cuál era con precisión el color original del edificio y de dónde provienen los leones de mármol de la entrada.

Palacio Municipal_Col. Iconográfica Wladimir Mikielievich_c. 1942_Archivo Fotográfico Museo de la Ciudad.jpg El Palacio Municipal en 1942 Archivo Fotográfico Museo de la Ciudad

"No hay ningún documento escrito que especifique el color. Sólo están las fotografías en blanco y negro. Después, a lo largo de los años, lo pintaron muchas veces", sostiene la historiadora. Lo cierto es que en las imágenes de la época se puede apreciar que el color del edificio era bastante clarito, lo que podría ser una especie de beige o arena. Sin embargo, no existe una información que determine con exactitud cuál era el tinte real de la fachada.

Por otro lado, los leones de la entrada, que sirven para bautizar el histórico edificio, también resultan un enigma. "No hay documentación al respecto. Hay un mito urbano de que los regaló Agustín Mazza cuando era intendente. Sin embargo, no encontré ninguna documentación que diga que se aceptó esa donación. Me parece que puede hacer algo más fantasioso que real", considera Megías.

"Dicen que son réplicas de los de la catedral de San Lorenzo en Génova. Sin embargo no lo son. Los leones italianos son mucho más grandes, tienen una actitud rampante, están inclinados, por saltar. Eso no se observa acá", asegura.

WhatsApp Image 2025-03-05 at 18.53.49.jpeg El Palacio de los Leones y la Catedral. Se puede observar una edificación entre medio de los establecimientos donde hoy se erige el Pasaje Juramento Archivo Fotográfico Museo de la Ciudad

Los vaivenes de la construcción del edificio

Después de mucho planificar, el 7 de octubre de 1886, se autorizó a la Municipalidad a contraer un crédito exterior en pesos oro para construir un edificio “de mayor importancia y apariencia”. Por supuesto, y como era común en aquel momento, el empréstito fue pedido a la banca inglesa.

Además, para la construcción, la Municipalidad tuvo que comprar terrenos adyacentes a distintos vecinos y a la Curia. El préstamo también fue utilizado para mejorar la situación edilicia y urbana de la ciudad.

>> Leer más: Exitosa visita al Palacio de los Leones para conocer la historia de Rosario por dentro

El 3 de abril de 1888, un nuevo decreto facultaría a la Intendencia para confeccionar los planos en la Oficina Municipal de Ingenieros destinados a albergar al gobierno local. Unos meses más tarde, el municipio aceptó la propuesta del arquitecto Gaetano Rezzara para la construcción del Palacio Municipal en la esquina de Buenos Aires y Santa Fe.

Después de desestimar planos, de las rencillas políticas, obras suspendidas, acusaciones públicas, complejidades financieras y todo tipo de contratiempos, la ciudad pudo sobreponerse e inaugurar el Palacio Municipal en 1896. La obra duró 8 largos y complejos años.

Palacio Municipal_Col. Postales_c. 1912_Archivo Fotográfico Museo de la Ciudad (2).jpg

El Palacio Municipal dentro de los planes del tricentenario

Dentro del paquete de reformas urbanas previstas para los festejos del tricentenario de Rosario que la Municipalidad pretende llevar a cabo, el Palacio de los Leones tendrá sus modificaciones.

En este sentido, desde el municipio aseguraron que se desarrollarán tareas de rehabilitación en las fachadas del edificio. Según establecieron, el objetivo del proyecto es recuperar su calidad material, solucionar sus problemas edilicios, de filtraciones, y devolverle el aspecto original de principios del siglo XX.

Asimismo, especificaron que se reconstruirán las cornisas, se arreglarán y se restituirán los revoques, se repararán de manera total los balcones, se restaurarán las molduras y la ornamentación, se reconstruirán capas aisladoras, y se realizarán tareas de pintura general que buscarán recuperar el color "original" de las fachadas.