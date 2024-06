Fundación Camino Conin: favores y suspicacias en la distribución de la leche en polvo en Rosario

No obstante, referentes de organizaciones sociales se movilizaron hasta las puertas de los tres centros territoriales de asistencia que tiene la fundación referenciada en el polémico médico Abel Albino. "Conin no formó nunca parte de la red de emergencia de Rosario. No los conocemos y nunca nos brindó ningún tipo de ayuda", disparó a La Capital Hernán Sorrequieta, referente del Movimiento Evita, una de las organizaciones políticas que tiene mayor presencia territorial y de las que más comedores y copas de leche organiza en la ciudad.

Otra de las organizaciones que expresó su suspicacia hacia la Fundación Conin fue la Corriente Clasista y Combativa (CCC) cuyo dirigente, Eduardo Delmonte, afirmó a este diario que no han tenido respuestas a sus pedidos de comunicación con las autoridades o referentes de la entidad y cuestionó la idoneidad de Camino-Conin para llevar adelante la repartija de los alimentos distribuidos por Capital Humano: “Si no se quiere recurrir a las organizaciones sociales, se podría haber recurrido a Cáritas, una institución con mucho más amplitud”, dijo este jueves en diálogo con LT8.

>> Leer más: Organizaciones sociales protagonizan en Rosario una nueva "fila de hambre"

Lazos de familia

La Fundación Camino nació en 1991 con el objetivo de fomentar la cultura y la solidaridad en Rosario. Según se narra en la web de la entidad "sus 82 fundadores buscaron mejorar las condiciones de vida de la comunidad y acrecentar el patrimonio cultural". El acta fundacional se firmó en la casona de Warnes 1917, actualmente Centro Municipal de Distrito Norte, habitada entonces por María Hortensia Echesortu.

La entidad se agrupa entre las instituciones cercanas al Opus Dei. De hecho, su nombre coincide con el del libro fundacional de la orden religiosa fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer.

Inicialmente, la Fundación Camino tuvo como objetivo apoyar a otras entidades de bien público que ya estaban trabajando en la ciudad. A partir de 1998, Camino adoptó la metodología Conin para trabajar por la prevención de la desnutrición infantil. "Así, se convirtió en la primera entidad que logró expandir Conin fuera de Mendoza y abrió en Rosario tres centros de atención a los niños y sus familias", se destaca.

La "metodología Conin" como un conjunto de programas integrales para erradicar la desnutrición infantil, basados en la importancia de los primeros años de vida de los menores. El pediatra Abel Albino se encargó de difundir el método en el país y actualmente sigue participando de las actividades de la fundación. En 2018, Albino llevó al Senado su postura en contra del proyecto de interrupción legal del embarazo. Dijo que el preservativo no protege a las personas del Sida porque “el virus del SIDA atraviesa la porcelana”. Desde la fundación salieron a despegarse de tal afirmación, pero el médico siguió siendo parte de sus actividades.

En Rosario existen tres centros Camino/Conin. El primero se creo en 2001, en el barrio Nuevo Alberdi (Polledo 2815), siete años después se sumó el de Cabín 9 (El Sauce y El Hornero, Pérez) y en 2012 se sumó el de Fisherton, en Acevedo y José Ingenieros.

Fundación Camino.JPG

La presidenta de la fundación es Cecilia Rouillón, una corredora inmobiliaria y militante provida que en 2011 fue beneficiada por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer, como se lo conocía en aquel entonces) para la transferencia de titularidad del permiso precario provisorio (PPP) del servicio de radiodifusión sonora de la "FM 25 Radio Comunidad de Rosario", la cual se hizo a nombre de Regina Coeli Sociedad Anónima. Llama la atención que la empresa lleva el nombre de una oración mariana y cristológica.

Rouillón es la esposa del legislador Nicolás Mayoraz, uno de los tres diputados que La Libertad Avanza tiene por Santa Fe. Fue el legislador que empujó la derogación de la ley de interrupción legal del embarazo e instó a denunciar a docentes de la Universidad Nacional de Rosario por adoctrinamiento. También estuvo en la primera fila cuando Karina Milei llegó a Rosario.

Mayoraz - Rouillon Lagos.jpg

Los baby shower

En sus redes sociales la Fundación Camino hace un repaso de sus proyectos realizados el año pasado. Entre ellos, el trabajo conjunto con la organización Defensores de Mamás, con el objetivo de acompañar a mujeres durante el embarazo, puerperio y crianza en el primer año de vida del bebé.

En ese marco, en noviembre las actividades se cerraron con la celebración de un baby shower comunitario, del que participaron las mujeres que asisten a los espacios de la fundación.

Defensores de Mamás es una iniciativa desarrollada por la agrupación Frente Joven, que se define como formadora de "jóvenes líderes sociales y políticos con valores para la construcción de una sociedad más digna". En la última marcha de Ni Una Menos distribuyeron panfletos color violeta pidiendo por la vida de "las que van a nacer".

"Nos hacemos eco del reclamo, somos jóvenes comprometidos con el fin de la violencia. Decimos basta de violencia contra las mujeres, decimos basta de ocultar la violencia del aborto", postearon.

En sus cuentas aseguran que cada año se practican en el país unas 100 mil interrupciones de embarazo por año, cuando los números oficiales hablan de 245 mil en los tres años posteriores a la sanción de la ley, una cifra muy por debajo de los entre 300 y 500 mil que se estimaban se realizaban cada año en forma clandestina antes de la sanción de la ley.

Y realizan pegatinas a favor de la derogación de la que consideran la "ley más nefasta de la historia de nuestro país".

Movilización Infancias Conin Camino.jpeg Las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) se movilizaron a las puertas de los tres centros que la Fundación Conin Camino en Rosario. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Vínculos con el municipio

Desde el año pasado, la fundación Camino y el gobierno municipal acercaron vínculos. Según explicaron desde la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, la relación comenzó a aceitarse cuando se creó la Red de Cuidados Distrital, una iniciativa para sumar esfuerzos de las organizaciones que trabajan las problemáticas de las infancias.

Así, la fundación empezó a recibir fondos para sus gastos de funcionamiento, unos 200 mil pesos mensuales en total. El mismo dinero que se destina a comedores y merenderos para comprar garrafas o elementos de limpieza.

El municipio brinda apoyo también a las acciones que la fundación realiza con un camión pediátrico móvil, donde se realizan controles de salud en parques plazas y otros espacios públicos. En lo que va del año se realizaron dos: uno en barrio Casiano Casas, otro en Santa Lucía.

En tanto, se desarrollan actividades conjuntas en dos de los centros Conin. En el del barrio Stella Maris se montó el comando operativo de las primeras intervenciones focalizadas realizadas para la prevención del delito y la disminución de la violencia.

En Nuevo Alberdi se están empezando a articular la derivación de algunas familias que participan de las actividades de los Centros Cuidar.