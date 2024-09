Feria del Libro: se presentarán las tres novelas cortas ganadoras del Concurso Regional de Nouvelle

Por su parte, Juanjo Conti resumió esa relación entre su texto y su cotidiano de otro modo: “ La novela transcurre, en mi imaginación, en la ciudad de Santa Fe, pero la realidad es que la ciudad no se nombra en el tex to. La novela incluye muchas imágenes (más que cualquier otro texto que haya escrito). En su mayoría son representaciones gráficas del juguete de silicona popit con distintas configuraciones (distintas burbujas apretadas o no). Para generar las imágenes que terminaron en la novela me compré un popit, lo fotografié y procesé esas imágenes digitalmente. Es gracioso porque es algo que también hacen los personajes en un momento de la novela.”

Por último, Álvaro Quaglia remarcó: “Relaciones entre el texto y la cotidianeidad hay muchas. La voz del narrador, sus intereses, el recorrido que hace, son propios de un chico de cualquier barrio santafesino. También, la novela tiene como hilo conductor a la cumbia que, en Santa Fe, es mucho más que folclore. Pero, además, la historia transcurre mayormente en los barrios del suroeste de la ciudad de Santa Fe, que es el lugar donde crecí. Muchas de las circunstancias y las imágenes del texto provienen incluso de experiencias propias o de personas muy cercanas. Creo que, en este caso, la relación entre el escrito y la cotidianeidad no solo está vinculada al lugar, sino también a una época. A esa época del barrio (post inundación del 2003) y particularmente a esa época de la cumbia santafesina.”

El concurso y los ganadores

“Yo soy poeta. Me metí en terreno enemigo que es la prosa", sostuvo Bejarano. "Tenía cuatro páginas que había escrito de manera automática. Me había separado de una relación larguísima y estaba medio depre. Sin rumbo. Y a mí siempre me ordena el lenguaje. Me divierte escribir, me hace muy bien soltar la mano y seguir adelante", contó.

"Había leído un libro de Gertrude Stein que se llama Poesía Anti Patriarcal. Dentro de ese libro hay dos novelitas o textos muy cortos, uno es Miss Furr and Miss Skeene y el otro es Poesía Patriarcal, del año 1927. Son textos experimentales. Tienen mucha repetición, juegos lúdicos del lenguaje, en inglés suenan increíbles. Cuando leo algo que me emociona mucho lo tengo que copiar o robar. Después igual sale algo nada que ver, obvio, no es plagio lo que hago, ponele. Pero el texto se me mete tan adentro del cuerpo que no tengo otra manera de sacármelo de encima que escribiendo. Como una resaca al otro día de una noche agradable. Escribir es pagar por esa felicidad que a uno le despierta la buena literatura"

Además, contó que escribió la nouvelle en un celular, un Samsung S23FE, y le llevó tan sólo cinco o seis días. "Fue raro el proceso porque la iba escribiendo mientras vivía. Como que dejaba asentado todo lo que me iba pasando. No es que yo me senté en un escritorio y miraba por la ventana mientras escribía. La escribí en movimiento".

Conti su parte, recordó que terminó su primer borrador a finales de abril del 2023 y en mayo se anunció el concurso. “Me pasé el resto del año corrigiendo, ajustando, puliendo. Pero en estructura no cambió mucho del borrador original".

Finalmente, Álvaro Quaglia relató: “Me presenté en el concurso por iniciativa de mi profesora de taller, Mercedes Bisordi. Allá por el mes de abril, llevé al taller el principio de la novela y una idea general de lo que quería trabajar con el tema. Fui avanzando y en cada encuentro hacíamos correcciones. Después surgió la idea del concurso. Ya para septiembre la novela estaba terminada, pero sabiendo que iba a presentarme al concurso me di tiempo para seguir limando detalles hasta último momento. En realidad, la idea del concurso para mí era eso, un punto final al texto, una forma de cierre. Ni en el más optimista de los escenarios estaba la posibilidad de ser uno de los ganadores”.

Las novelas

# de Julián Bejarano

Entre los días previos al ballotage del 29 de noviembre y la asunción del nuevo presidente el 10 de diciembre de 2023, la narración ofrece un tranche de vie de un poeta de cuarenta años que reside en Paraná. Sentimientos, estados de ansiedad, política, economía y literatura se alternan y superponen como fragmentos de un discurso que se desplaza por las páginas a toda velocidad, como quien atraviesa el túnel subfluvial en Uber para llevarle de regalo una impresora Epson a #laorientalquemegusta. Citas, tuits, mensajes y audios de whatsapp, chats de tinder, canciones de youtube, opiniones del psicólogo, la madre, el jefe y los amigos, todo converge en una vorágine de conciencia desinhibida y mordaz, que indexa sus objetos de deseo con nombres inventados.

Popit de Juanjo Conti

El padre del narrador es ingeniero informático y tiene alzhéimer. Su progresivo deterioro genera en la familia no solo problemas económicos y de logística, sino también nuevos hábitos. Bañarlo, llevarlo a la dentista, atenderlo en sus distintas necesidades requiere de parte de todos suma delicadeza. Cuando ha perdido casi por completo la capacidad de comunicación verbal, su hijo empieza a percibir un cierto patrón en el uso insistente que hace de un juguete de silicona, como si estuviera enviando mensajes codificados. Escrita en un estilo claro y sin dramatismo, con un humor compasivo, esta nouvelle conjuga con gracia misteriosa las relaciones afectivas y el lenguaje de programación.

Sabor, sabor de Álvaro Quaglia

Buscando a Achicoria, que desapareció de los lugares habituales y no atiende los llamados, Chimi recorre en moto las calles de las barriadas santafesinas. Sin el timbaletero de la banda, el tan esperado show de regreso a los escenarios sería inconcebible. Habla con la madre, con los muchachos del barrio, con la mujer, pero el rastro de su amigo se desvanece en el aire espeso de la ciudad. Entretanto, un inquietante video casero de contenido sexual empieza a circular por los celulares. Del presente continuo de la narración, acelerado al ritmo de la cumbia, se desprende una serie de flashbacks que revelan el sentido de la ausencia.