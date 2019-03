"Nuestro objetivo es mejorar el sistema de transporte y tratar de sostener este precio del boleto", afirmó la intendenta Mónica Fein al referirse a la posibilidad de reajustar la tarifa de colectivos tal como la habilita la ordenanza vigente.

Fein formuló declaraciones a la prensa durante la presentación de una flota de camiones para realizar mantenimiento del alumbrado público, en un acto realizado esta mañana frente al Monumento a la Bandera.

Tras el acto de rigor, la intendenta de Rosario fue consultada sobre diferentes temas y el precio del boleto se presentó como el más urgente. "No tenemos ninguna evaluación para aumentar el transporte. Está en un valor importante, difícil de sostener para los usuarios. Por ahora, no hay ninguna evaluación y no pensamos en modificar el precio del boleto".

En ese sentido, le preguntaron a la mandataria si estaba en condiciones de asegurar que, de aquí a las elecciones, no aumentaría el colectivo. "En este país no se puede asegurar nada. Es muy difícil asegurar algo, porque cuando nos vamos de aquí, a lo mejor aumenta el gasoil y están las paritarias dando vuelta. Cuando aumentamos la tarifa decidimos poner un nuevo sistema de transporte".

"Tenemos 512 unidades nuevas. El 70 por ciento de los colectivos tienen aire acondicionado y piso bajo. Por ahora nuestro objetivo es mejorar el sistema de transporte y tratar de mantenerlo en esta tarifa", agregó.