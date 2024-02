Estudio de costos del boleto: "No asustamos a la gente, necesitamos que el transporte funcione"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Biazzi subrayó que la supresión de los subsidios nacionales implica “un golpe de gracia al sistema de transporte y que si no se buscan alternativa se puede dar la interrupción del servicio. Nunca decimos cosas para generar pánico. El transporte de pasajeros es un bien básico y preferente. Esto afecta a la producción, a la gente que va a trabajar, a estudiar. Ninguna ciudad del mundo funciona sin un esquema de subsidios y la mayor parte esos aportes, al menos en varias ciudades de Europa, son nacionales”.

“El municipio puso el año pasado 17 mil millones de pesos en el transporte público de la ciudad. Eso tiene que ver con el fondo compensador y con la empresa pública. Los recursos que se ponen en el transporte son cuantiosos por parte del municipio. Y los fondos que envía Nación, y que ahora no enviará más, estuvieron congelados durante un año. Eso agrandó la brecha entre la tarifa actual y el costo real”, recordó el funcionario municipal.

Biazzi dijo que el Ejecutivo “enviará una propuesta de aumento al Concejo para ver como se puede accionar en este momento de suma urgencia, no para asustar a la gente, sino para ser responsables porque necesitamos que el sistema de transporte funcione y no llevar la tarifa a un punto en que la gente no pueda pagarla. Si el precio sube demasiado, el usuario no podrá pagar. Tenemos que ser responsables para que el sistema funcione y la tarifa no se vaya a un monto impagable. Estamos trabajando con un montón de ciudades que tienen tarifas diferentes, pero recién tenemos nuestro estudio de costos y trabajaremos en base a eso ”.