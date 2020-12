Esos cuerpos desobedientes y el espejo donde mirarse

“Es paradójico porque no soy un sujeto gestante y no tengo relaciones con sujetos gestantes por lo cual difícilmente vaya a ser parte de un embarazo no deseado, pero de algún modo las consignas en relación a la autodeterminación de los cuerpos, las desobediencias de los mandatos de género, a escindir sexualidad de reproducción y reivindicar el placer sexual sentía que también me hablaban”, recuerda, y se contextualiza como un joven de apenas 20 años que “recién comenzaba a politizar su homosexualidad y que encontró en los feminismos un espejo donde verse”.